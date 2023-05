Taylor Swift em carrinho de limpeza, mergulho no palco e mais; veja curiosidades da ‘The Eras Tour’

Nesta sexta-feira, 12, ocorre mais um show da turnê Eras, de Taylor Swift. A cantora fará três apresentações na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, seu estado natal, durante o final de semana.

A turnê teve início no dia 17 de março e surpreendeu os fãs com um show de mais de três horas de duração. A setlist percorre praticamente toda a carreira da artista, com músicas de seus primeiros discos até os hits mais recentes, como Anti-Hero e Bejeweled.

Já é comum que o nome da cantora fique em alta nas redes sociais no dias de shows e que centenas de vídeos ao vivo mostrem a apresentação no Instagram e no TikTok para os fãs que não podem estar presencialmente, mas querem conferir o evento de qualquer forma.

Taylor Swift durante ato de abertura da turnê 'Eras' na cidade de Arlington, no estado americano do Texas. Foto: Suzanne Cordeiro / AFP

Em quase dois meses de turnê, algumas informações inusitadas e curiosidades sobre os bastidores dos shows já começaram a circular entre os fãs. Confira alguns deles:





Taylor chega ao palco em um carrinho de limpeza

Nos primeiros shows da turnê Eras, um carrinho de limpeza passava despercebido pela área restrita dos estádios em que Taylor tocaria. Eventualmente, fãs perceberam uma movimentação de seguranças em torno do objeto e notaram que ele sempre passava pelo local minutos antes do início do show.

Foi assim que descobriram que a cantora usa o carrinho com os utensílios como disfarce para passar “despercebida” pelos fundos do estádio antes de subir ao palco. Agora, quando o carrinho passa, os celulares já estão prontos para gravar e fãs gritam animados sabendo que a artista está ali.

Em um dos shows, Taylor chegou a ser flagrada saindo do carrinho. A situação, é claro, viralizou no TikTok, e vídeos registrando o momento estão disponíveis nas redes sociais.

a taylor swift chegando no palco via CARRINHO DE LIMPEZA. estou em frangalhos. pic.twitter.com/bI1s2lypNL — loira odonto, PhD 🎓 (@cinthyaqn) April 22, 2023





Cantora ‘mergulha’ no palco e momento virou meme

Em determinado momento do show, Taylor deixa o palco para fazer uma troca de figurino. A forma como ela escolheu fazer isso foi um tanto inusitada: um espaço se abre no chão do palco e a artista dá um pulo, como se estivesse mergulhando na água.

O momento é bonito, já que dá início a uma projeção no chão do palco que faz parecer que Taylor está literalmente nadando, mas os fãs não perdoaram e a situação virou meme nas redes sociais. Alguns fizeram piada com a possível falta de segurança daquilo e outros deram um jeito de encaixar o momento em outras situações.

imagina a cara de choque de todo mundo no estádio vendo a taylor do nada mergulhando dentro do palco KKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/1gu3wcqu45 — nala (@folkcruels) March 18, 2023





‘The Eras Tour’ tem uma seção no TikTok

A turnê Eras estava sendo tão esperava que, antes mesmo de começar, ganhou uma seção interativa no TikTok. A ferramenta chegou primeiro nos Estados Unidos, mas também já está disponível no Brasil.

A função aparece quando se pesquisa “The Eras Tour” na plataforma e mostra os vídeos sobre a turnê que estão em alta, além dos destaques das últimas cidades por onde Taylor passou.

Recentemente, a página ainda ganhou uma aba especial sobre o lançamento de Speak Now (Taylor’s Version), regravação do disco de 2010. A cantora anunciou, na última sexta, 5, durante seu show em Nashville, Tennessee, que a nova versão chega no dia 7 de julho.

A 'The Eras Tour' ganhou uma página interativa no TikTok Foto: Reprodução/TikTok





Taylor motivou uma competição entre cidades americanas

Antes do show que abriria a turnê Eras em Glendale, no Arizona, o prefeito da cidade, Jerry Weiers, anunciou que o município mudaria de nome temporariedade para “Swift City” (Cidade Swift), em homenagem ao fato de que a cantora iniciaria a turnê no local.

A novidade foi parar em diversos veículos de imprensa do país, dando início a uma tendência que influenciou todas as cidades por onde Taylor passou com a turnê desde então, que começaram a usar a criatividade para receber a artista da melhor forma possível.

A prefeita de Tampa, na Flórida, por exemplo, inovou e convidou Taylor para ocupar o seu cargo por um dia. Confira as outras homenagens aqui.

What an energy-filled press conference this morning to announce our ceremonial renaming of @GlendaleAZ to #SwiftCity for March 17-18 in honor of @taylorswift13 opening her #ErasTour at @StateFarmStdm! I learned that I have been given the nickname #MayorSwiftie by the #Swifties! pic.twitter.com/Tj9il2Tujw — Mayor Jerry Weiers (@MayorWeiers) March 13, 2023





Artista fez doações a cidades por onde passou com a turnê

De acordo com a revista Forbes, a turnê Eras pode render a Taylor Swift mais de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões), incluindo uma projeção com datas internacionais que ainda não foram anunciadas.

Parte do lucro das apresentações tem sido revertido em doações. Até o momento, a cantora fez algum tipo de contribuição para bancos de alimentos em todas as cidades por onde já esteve com a turnê.

Em Glendale, ela doou uma quantia não divulgada ao Arizona Food Bank. Em Las Vegas, ela ofereceu um valor “generoso” à ONG Three Square, que apoia mais de 341 mil residentes com insegurança alimentar. Já em Arlington, ela doou ao Banco de Alimentos da Área de Tarrant. As informações foram divulgadas pelas próprias instituições.

Músicas surpresas

Apesar de tocar músicas de quase toda a sua discografia na turnê, Taylor ainda queria incluir faixas que não tiveram espaço. Para isso, ela criou um momento especial do show tocar duas músicas surpresas toda noite.

Nesse ínterim, ela performa canções que não foram incluídas na setlist e não foram apresentadas em nenhum show anterior, e os fãs só descobrem qual será a música naquele momento.

A cantora ainda criou duas regras específicas: ela só pode repetir as faixas surpresas se elas fizerem parte do álbum Midnights - seu lançamento mais recente - ou se ela acabar errando a letra ou um acorde quando cantar, como já aconteceu com canções como Death By A Thousand Cuts e Out Of The Woods.

Essas são as músicas surpresas cantadas pela Taylor Swift, até agora na The Eras Tour.#taylorswift #NashvilleTSTheErasTour #TSTheErasTour pic.twitter.com/1syv4fAJxQ — Pop Swift Brasil | Fan Account (@popswiftbrasil) May 8, 2023

Taylor errando a parte final de "Out Of The Woods" e falando SUPER animada que irá poder cantar essa novamente em turnê! #NashvilleTSTheErasTour pic.twitter.com/61et62JUHp — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) May 7, 2023





