Teto de vidro, sauna e cinema: Virgínia Fonseca mostra obra da nova mansão de luxo; assista

A influenciadora Virgínia Fonseca apresentou o status da obra de sua nova mansão, localizada em Goiânia, em um vídeo para seu canal no YouTube. Na publicação feita na sexta, 10, ela dá detalhes do projeto da casa de luxo. Assista:

Entre as novidades da obra, chama a atenção o pé direito altíssimo, os closets dedicados às pequenas Marias e até o projeto de uma “sala de recebidos”. A construção também vai contar com um estúdio para Virgínia e outro para Zé Felipe, sauna, cômodos com teto de vidro e uma banheira com vista para as árvores. Virgínia ainda prometeu carrinhos de golfe para a família e os hóspedes transitarem com mais conforto pelo vasto terreno.

Mais filhos?

Ao mostrar um dos quartos de hóspedes, a influenciadora questionou o arquiteto: “Esse é outro quarto de hóspedes? É porque eu vou ter mais dois filhos, então é quarto de hóspedes e outro pros filhos. Mas não estou grávida ainda, sem previsão!”, avisou.

Virgínia já é mãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos do casamento com Zé Felipe.