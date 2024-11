Vera Viel reflete sobre o mês de outubro em meio a tratamento contra câncer: ‘Aprendi tantas coisas’

Vera Viel usou suas redes sociais para fazer um balanço do mês de outubro. A apresentadora foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor na coxa esquerda no último dia 11.

Vera Viel foi diagnosticada com sarcoma sinovial, tipo de câncer raro. Foto: @veraviel via Instagram

Nesta sexta-feira, 2, ela publicou um álbum de fotos do último mês em seu Instagram. “O mês de outubro se foi e deixou uma nova vida para mim, foi avassalador e eu aprendi tantas coisas, ganhei o maior presente de todos no meu aniversário que foi estar com Jesus. Quero agradecer meu marido por estar sempre ao meu lado, minhas filhas e todas as milhares de pessoas que oraram por mim”, escreveu.

PUBLICIDADE Nos stories, a mulher de Rodrigo Faro também explicou que continuará usando muletas para andar por um tempo. “Já me acostumei com elas. O ortopedista pediu para eu não forçar tanto quando caminhar. Eu não posso colocar tanto peso na perna esquerda, principalmente, porque era onde estava o tumor”. Na quinta-feira, 31, a influenciadora já havia agradecido pela sua recuperação. “Hoje termina o mês de outubro, mês do meu aniversário, e este ano foi diferente. Tenho agora duas datas para comemorar. Dias 11 e 12 de outubro, eu renasci depois da descoberta do câncer e fui curada um dia antes do meu aniversário, durante a cirurgia, pois estive nos braços de Deus”, disse.

Diagnóstico

No dia 4 de outubro, Vera contou aos seguidores que encontrou um caroço na perna. “Há umas duas semanas, eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, nós já entregamos nas mãos de Deus”, disse.

Na época, ela pediu que os seguidores rezassem por ela. “Estamos aqui em oração, se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Nós vamos esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder”, explicou.

Depois do diagnóstico de sarcoma sinovial, a modelo desabafou: “Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início”, contou.

“Deus usando pessoas que foram como anjos e meu marido, que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha”, escreveu.