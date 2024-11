Yuri Lima compartilha primeiros momentos com a filha recém-nascida

O jogador de futebol Yuri Lima compartilhou em suas redes sociais imagens ao lado de sua filha Nala. A menina é fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Nala nasceu em 13 de outubro, no Rio de Janeiro. Seu nome é uma referência à pequena leoa de O Rei Leão, dublada por Iza na versão brasileira do live-action de 2019.

Em uma série de fotografias publicadas em seu perfil no Instagram, Yuri Lima revelou detalhes dos primeiros dias de convivência com a pequena. As imagens mostram o atleta em momentos de ternura com a filha.

Yuri Lima se emocionou com o nascimento da filha Nala, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Foto: Divulgação/Mirassol