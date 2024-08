Zé Felipe resgata Maria Flor de afogamento na piscina: ‘pulei com tudo’

O marido de Virgínia Fonseca brincou com a situação com a filha, mas explicou que ficou preocupado, e que pulou na água com todos os seus pertences em mãos: “[Ela] começou a afogar, pulei de tênis e tudo dentro da água. [Com] o telefone, o tênis, com tudo”.

A família, que se mudou recentemente para uma nova mansão, estava na piscina com cascata do imóvel, quando a criança caiu para o fundo: “Tem que tomar cuidado. Deu sorte que eu pulei, da próxima vez vou deixar você tomar pelo menos um caldinho”, disse ele, brincando, à Maria Flor. Os dois também são pais de Maria Alice, que completou três anos recentemente, em festa com decoração temática e show do cantor Leo Santana.