Zilu Godoi retoma parceria e diz que fará palestras pelo Brasil com Marlene Mattos

A empresária Zilu Godoi anunciou que pretende retomar a parceria com Marlene Mattos com um projeto que envolve dez palestras pelo Brasil. Zilu sempre defendeu a relação que teve com Marlene, alvo de críticas após o reencontro com Xuxa durante Xuxa, o Documentário, do Globoplay.

“É um projeto bem grande. [...] Já está tudo pronto, vou ficar na casa dela. Vai ser uma coisa muito profissional, bem legal”, comentou a empresária em entrevista ao podcast Família Muda Tudo, apresentado por Patricia Maldonado. Zilu, que foi casada com o sertanejo Zezé Di Camargo e atualmente mora nos Estados Unidos, diz que já dá palestras sobre “histórias de superação” que envolveram a sua vida.

Zilu Godoi diz que irá fazer palestras pelo Brasil com Marlene Mattos. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Família Muda Tudo por Patricia Maldonado e Samit Baptista/Estadão

“Eu tive uma vida de princesa, tinha tudo o que eu queria. Eu tive que deixar tudo isso para me reencontrar”, comentou. “Eu coloquei na minha cabeça: eu não perdi nada, perdeu quem deixou de estar comigo”, disse, em outro momento do podcast.

Além de Zilu e Xuxa, Marlene já trabalhou com nomes como Ana Maria Braga, Angélica, Ivete Sangalo e Preta Gil. No documentário e em declarações recentes, Xuxa expôs que considera ter sido vítima de uma relação abusiva por parte da empresária.

Segundo a apresentadora, Marlene colocava imposições em sua vida pessoal, vetando o namoro com Ayrton Senna e a trancando em um quarto de hotel para que não saísse sem autorização. Há outros artistas, como Luciano Huck e Bárbara Borges, porém, que dizem terem tido lembranças positivas com a empresária.