Quem é Marlene Mattos, diretora citada em ‘Xuxa, o Documentário’

Marlene Mattos foi protagonista de um dos episódios mais esperados de Xuxa, o Documentário: o reencontro entre diretora e apresentadora, após quase duas décadas sem se falarem (clique aqui para ler mais).

Em maio de 2000, Raul Gil, Angélica e Marlene Mattos durante gravação de programa em homenagem aos 50 anos de programas de auditório, no Projac, no Rio de Janeiro. Foto: Rosane Marinho/Estadão

Nascida em São José de Ribamar, no Maranhão, em 1950, é comum encontrar referências a ela em reportagens como diretora, produtora, empresária e até “amiga e conselheira” de Xuxa, o que dá uma ideia da influência que uma teve na carreira da outra.

No documentário, assim como em declarações recentes, Xuxa expôs que considera ter sido vítima de uma relação abusiva por parte de Marlene Mattos. Por outro lado, há artistas como Luciano Huck e Bárbara Borges que destacam uma relação de lembranças positivas com a diretora.

Entre os nomes com os quais trabalhou estão, além de Xuxa e as Paquitas, Ana Maria Braga, Angélica, Ivete Sangalo, Preta Gil, Zilu Godoi, Netinho de Paula, Maria Paula e o próprio Luciano Huck.

Segundo Xuxa, Marlene Mattos não se limitava apenas a dar orientações e encaminhamentos sobre a carreira, se impondo também sobre sua vida pessoal, vetando seu namoro com Ayrton Senna e até chegando a trancá-la em um quarto de hotel para que não saísse sem sua autorização.

Marlene Mattos durante gravação da abertura do programa 'Jovens Tardes', da Globo, no túnel Ayrton Senna, em outubro de 2002 Foto: Samir Baptista/Estadão

Marlene Mattos e Xuxa

O primeiro contato de Xuxa e Marlene Mattos se deu na TV Manchete, emissora que alavancou a carreira de ambas. Foi na Globo, porém, que a parceria rendeu os maiores sucessos. As faíscas, porém, já surgiam em alguns momentos, como quando Xuxa discutia com ela no ar, conforme lembrado em Xuxa, o Documentário.

Outro exemplo se deu no último Xou da Xuxa, atração que ficou sete anos no ar até 31 de dezembro de 1992. Em determinado momento, o pai da apresentadora, Floriano Meneghel, apareceu no palco sem que ela fosse avisada. Os dois estavam há cinco anos sem se falar na época, o que gerou uma situação constrangedora.

Sobre o fato, Marlene Mattos afirmou à imprensa: “Eu assumo a responsabilidade. Esse problema atrapalha a vida amorosa dela, ela tem uma exigência quase paternal. Mais tarde ela vai me agradecer”.

A diretora também prestava suporte às companheiras de programa de Xuxa. Uma reportagem publicada no Estadão em 4 de outubro de 1989, por exemplo, destacava que era a “ardilosa vigilância” de Marlente Mattos “a chave da fama e grana das Paquitas”. Ela “as orienta desde como se portar em entrevistas até os foras que não devem dar nos programas”.

'Xuxa, o Documentário': Xuxa e Marlene Mattos se reencontram em série documental Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Como foi a saída de Marlene Mattos da Globo

“Minha saída da Globo foi feliz”, contava Marlene Mattos ao Estadão em janeiro de 2004. Após mais de 20 anos na emissora, seu contrato se encerraria no último dia de 2003 (foi prorrogado por mais 12 dias para conclusão do programa Jovens Tardes, no qual trabalhava).

“[A saída] foi tranquila. Tenho o endereço da Globo como o endereço da minha casa, passei mais de 20 anos lá, conheço cada canto daquele lugar. Eu expliquei para eles que estava saindo porque queria dar um giro pelas outras emissoras. Eu estava sentindo a necessidade de mudança, de tocar novos projetos”, dizia, destacando que tinha propostas de Record e RedeTV!, mas assinou com a Band.

O que Marlene Mattos fez depois que saiu da Globo

Inicialmente assinando contrato por dois anos, acabou saindo em menos de um. O então vice-presidente da emissora, Marcelo Parada, comentava, em dezembro de 2004: “Com a Marlene a Band tomou um cuidado com o visual que não tinha. Acerto de luz, cenários, enquadramentos. [...] Ela é muito feliz na execução de projetos, mas não é da natureza dela conceber e planejar. Aqui ela tinha que ser gestora, olhar orçamento, planejar muito. Não estava feliz na função de diretora artística, por isso decidiu sair.”

Marlene Mattos em foto de setembro de 1996, época em que era diretora da Globo e trabalhava com Xuxa Foto: Eraldo Platz/Estadão

Depois da Band, dirigiu programas nas outras principais emissoras do Brasil, como Record, SBT e RedeTV!. Outro nome com quem trabalhou em diversas ocasiões foi Netinho de Paula, inclusive à frente de seu programa na RedeTV! entre 2018 e 2019.

Outros trabalhos de Marlene Mattos fora da TV

Marlene Mattos também trabalhou em outras áreas além da televisão. Como empresária, à época em que estava à frente da Xuxa Produções, por exemplo, participou diretamente das negociações para trazer a turnê Dangerous, de Michael Jackson, para o Brasil, em 1993 (leia mais aqui). Ela também idealizou discos, como o feito pelas Paquitas, nos anos 1980.

Durante os anos 2000, também foi empresária e assessora de nomes conhecidos do esporte, incluindo jogadores de futebol como Roger Flores e Kaká.

No mundo político, prestou consultoria de imagem ao então candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Marcelo Candido (que teria a candidatura indeferida posteriormente). À época, em entrevista ao site Notícias da TV, explicava: “Gosto de gente e acho que sei como criar a imagem de uma pessoa em televisão.”

Vestindo camisa de uma torcida organizada do Fluminense, time pelo qual jogava à época, Roger Flores posou para fotógrafos ao entrar em seu Passat, carro que ganhou de presente de sua então empresária Marlene Mattos, após renovação de contrato nas Lranjeiras em julho de 2000. Foto: Tasso Marcelo/Estadão

Marlene Mattos em Xuxa, o Documentário

Ao longo dos anos, Xuxa fez diversas críticas a Marlene Mattos, com quem rompeu relações. Em agosto de 2023, a empresária foi um dos pontos de destaque de Xuxa, o Documentário, que proporcionou o reencontro entre ambas, acompanhadas por Pedro Bial. A série está disponível para assistir no serviço de streaming Globoplay.