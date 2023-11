Melim anuncia pausa na banda para focar em projetos individuais: ‘Cada um segue no próprio ritmo’

Após oito anos de colaboração, os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim anunciaram uma pausa na banda para seguirem com projetos individuais. O anúncio foi feito no último sábado, dia 4, durante o programa Altas Horas, na TV Globo. “Agora serão três Melim. Um é pouco, agora teremos três para vocês cantando”, brincou Diogo.

Gabriela ressaltou que este é o início de um novo ciclo: “Melim sempre vai viver na gente, faz parte do que a gente é”. O trio não descarta a possibilidade de um retorno, possivelmente com uma turnê, mas, por ora, desejam focar na busca de independência artística. “Eu acho que o que está gritando agora é a gente realmente conseguir essa independência, da criatividade, da gerência das nossas próprias carreiras, cada um segue no próprio ritmo”, destacou Rodrigo.

Os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim nasceram e cresceram em Niterói, no Rio de Janeiro. Foto: Sergio Blazer

A banda lançou três álbuns de estúdio, dois EPs e vários singles de sucesso, como “Ouvi Dizer” e “Meu Abrigo”. Eles acumulam mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e já conquistaram diversos prêmios. As letras costumam abordar temas como amor, relacionamentos e assuntos do cotidiano. A banda é conhecida pelo som alegre e cativante, que conquistou o público brasileiro.

Os irmãos nasceram e cresceram em Niterói, no Rio de Janeiro, e desde a infância demonstraram interesse pela música. Rodrigo e Diogo começaram a tocar juntos em bares da cidade, enquanto Gabriela iniciou sua carreira solo aos 15 anos. Em 2015, os irmãos decidiram se unir e formar a banda Melim.

Fãs de Melim lamentam fim da banda

No X, antigo Twitter, os fãs lamentaram a pausa na banda dos irmãos Melim. Em um das publicações, uma jovem disse ser “a mais bonita e injusta das despedidas”.