Como montar o look para o Rock In Rio 2024

Didi Wagner dá dicas de looks para o Rock in Rio Foto: Acervo pessoal/Didi Wagner

O Rock in Rio não é apenas sobre música – é também um verdadeiro desfile de moda, onde fãs de divas pop, roqueiros clássicos e metaleiros mostram seus estilos únicos. Mas, além de expressar personalidade, o conforto é peça-chave para curtir o festival ao máximo.

Figurinhas carimbadas como Didi Wagner e a modelo Maria Klaumann compartilham suas dicas para garantir um look incrível e funcional.

Conforto com personalidade: O combo essencial

Didi, veterana na cobertura do Rock in Rio e eventos musicais, compartilha sua fórmula de sucesso para o look perfeito: conforto e estilo na mesma medida. "Você vai passar muitas horas em pé, curtindo os shows e andando de um palco para outro, então precisa estar confortável. Eu gosto de roupas leves, tipo shorts, saias ou leggings, e camisetas com estampas de bandas", afirma Didi. Para o clima imprevisível, ela sugere: "Leve uma jaqueta para a noite e, se houver chance de chuva, uma capa é essencial".

A modelo aconselha também a evitar roupas muito pesadas que retenham a temperatura: “Evite roupas que esquentam demais e também peças com lantejoulas e paetês, que não combinam com o calor e o suor. É bom deixar de lado saltos altos e bolsas grandes”.

Saia e bota são opções de look Foto: @nformaggeri via Pinterest

Acessórios: O toque mágico

Os acessórios são os verdadeiros heróis de qualquer look de festival. Eles elevam o visual, sem abrir mão do conforto. Didi aposta em peças práticas e estilosas: “Um bom par de óculos de sol é indispensável, e uma bolsa pequena, de preferência transversal com zíper, garante que você leve só o essencial e fique com as mãos livres para curtir”.

A modelo destaca o poder dos acessórios para imprimir personalidade: “Óculos diferentes, brincos grandes ou até uma bandana podem transformar o look. O segredo é ousar e se divertir com as escolhas”.

A apresentadora Laura Vicente aposta em brilho e maquiagem Foto: @lauravicente via Pinterest

O que deixar em casa

A liberdade de ousar é uma das marcas do Rock in Rio, mas há alguns cuidados a serem tomados. Didi alerta sobre os sapatos desconfortáveis: “Salto alto é cilada. Você vai andar, pular e ficar em pé por horas. Sapatos precisam ser confortáveis”.

Evite também tecidos pesados e fluidos que possam se tornar um problema nos momentos mais práticos, como ir ao banheiro. A modelo concorda: “Peças com lantejoulas e paetês podem não funcionar no calor e com o suor. O foco é se sentir bem sem abrir mão do estilo”.

Cores e tênis entre os looks para se inspirar para o Rock in Rio Foto: @TwoLostGirls via Pinterest

Tendências para arrasar em 2024

A moda no Rock in Rio é tão diversificada quanto os estilos musicais que dominam os palcos. Entre apostas para este anos estão estilos como o oversized, com peças largas e confortáveis, o old rock, em que não podem faltar as camisetas de banda, além do bom e velho jeans e do cowboy, para quem quiser entrar no clima do sertanejo que terá destaque este ano ou apenas investir no look.

Os looks variam de acordo com o dia do Rock in Rio e vão de produções mais elaboradas a camisa de banda e jeans Foto: @MariLobo via Pinterest

A apresentadora também destaca que o público do festival costuma adaptar os looks ao estilo musical predominante de cada dia. “Nos dias de rock, camisetas de banda e jaquetas de couro dominam. Já nos dias de pop, o clima é mais colorido, descontraído e cheio de brilho”.

O mais importante: seja você mesmo

Seja qual for a tendência que você escolher seguir, o principal conselho dos especialistas é: seja fiel ao seu estilo. A modelo acrescenta: “Botas confortáveis são a melhor pedida. E se quiser dar um toque glamouroso, acessórios metalizados são a escolha perfeita para a noite”. Já a ex-VJ encerra com um conselho que vale ouro: “Seja você mesma e escolha algo que te faça sentir bem. Afinal, o Rock in Rio é sobre curtir o momento da melhor forma possível”.