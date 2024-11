Confira 4 bazares de Natal de consumo consciente

Bazar da cidade terá edição de Natal, na Casa Museu Ema Klabin Foto: @bazardacidade via Instagram

No mês de dezembro, muitos artesãos e até empresas maiores realizam os famosos “bazares de Natal”, que têm o intuito de promover o consumo consciente.

O aumento pela procura de itens de segunda mão pode ser uma opção para quem quer economizar ou quem prefere comprar de maneira sustentável. Além dos objetos usados, também é possível comprar diretamente de artesãos e artistas nacionais, que estarão expostos nos eventos.

Veja 4 opções para todos os estilos e com itens variados, que são realizados no mês do Natal.

Catland

Um dos bazares mais conhecidos é o Catland, promovido pela ONG de mesmo nome, cuja finalidade é cuidar de gatos abandonados. A 11ª edição do evento, em 14 de dezembro, conta com mais de 40 expositores, na região da Vila Mariana, em São Paulo.

A entrada é gratuita mediante reserva, que pode ser feita digitalmente aqui. O bazar fica aberto a partir das 11h.

Bazar da Cidade

A edição de Natal do Bazar da Cidade ocorrerá nos dias 7 e 8, no jardim da Casa Museu Ema Klabin. O evento reunirá expositores de moda e decoração, além de oferecer opções gastronômicas. A entrada é gratuita.

O Bazar da Cidade começa às 11h, e também conta com marcas autorais.

Instituto Arte Mulher

O Instituto Arte Mulher realizará um bazar natalino de cerâmicas, em 30 de novembro. A instituição tem o intuito de conscientizar e apoiar mulheres vítimas de violência, e trará atividades artísticas, além da degustação de vinhos e a venda de peças artesanais, que terão parte da renda destinadas ao combate à violência. O evento acontece entre as 10 e 18h, na padaria artesanal Panni, localizada na Água Fria. Os preços de entrada não foram divulgados.

Bazar Madame

O clube alternativo Madame realizará seu bazar de Natal anual no dia 21 de dezembro, entre as 14 e as 21h. Os itens expostos incluem discos de vinil, decoração, livros, entre outros produtos feitos por artesãos e expositores.

O evento é conhecido pelos itens “góticos” e é localizado na Bela Vista, São Paulo. A entrada custa R$ 15, ou R$ com consumação, e é permitida para menores de 18 anos com o acompanhamento dos pais ou responsáveis.