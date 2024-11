Acessórios masculinos: O que usar? Como inovar? Especialista em moda dá dicas

Acessórios masculinos vão muito além do relógio Foto: Mr.Norasit Kaewsai/Adobe Stock

Na moda masculina, os acessórios revelam-se frequentemente como um terreno complexo. Apesar da diversidade de estilos e peças disponíveis, muitos homens só pensam no relógio. Consultora de imagem e estilo especializada em acessórios, Sandra Carvalho dá dicas de peças que são tendência e podem ser aplicadas em estilos e ocasiões diferentes. Para usar com o relógio, ou não - mas para driblar a monotonia do outfit.

Pulseiras

As pulseiras são encontradas em materiais diversos, e combinadas com o relógio ou utilizadas sozinhas. Uma das maiores tendências do acessório são as de couro e prata, que oferecem um charme casual para a roupa.

Chapéus e bonés

Em lugares mais casuais, é possível também inovar nos bonés e chapéus, que integram parte do look e trazem uma pegada mais “streetwear” e jovial. Alguns viram tendência pelas frases engraçadas, estampadas em cores chamativas, mas há também as opções mais básicas, que ficam combinam mais facilmente e ainda protegem do sol.

Colares

Os colares, que antes eram vistos em variações de escapulários e correntes simples, hoje compõem uma grande parte dos looks e são vistos em diversos modelos e celebridades com a adição de pérolas, pedras naturais e miçangas coloridas, que também podem ser aliadas dos metais e das correntes finas.

Colar de pérolas Youcom, para quem deseja um acessório mais despojado, mas que pode ser combinado com metais Foto: Divulgação/Youcom

Conjuntos de anéis

A especialista menciona que, cada vez mais, as combinações e os mix de anéis fazem parte do universo masculino. É possível misturar metais diferentes e acabamentos com pedras e peças mais lisas e finas. São uma ótima opção para quem não quer inovar demais, e podem fazer parte do seu estilo pessoal. Além disso, eles também combinam com colares e pulseiras.

Modelo utiliza mix de anéis, pulseiras e colar de pérolas da marca de joias Guerreiro Foto: @guerreirojoias via Instagram

Bolsas

As bolsas, anteriormente associadas ao universo feminino, também são uma boa adição à qualquer look, e variam entre estilos mais casuais, streetwear, criativo. Um bom investimento são as famosas bolsas carteira, que podem ser utilizadas no ambiente profissional, principalmente nos modelos em couro. Além de serem de grande utilidade, pode complementar looks mais básicos. Pode ser usada de maneira cruzada ou apoiadas nos ombros.

