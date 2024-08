Dolce & Gabbana lança perfume para cães

ANSA - A grife italiana Dolce & Gabbana anunciou o lançamento do perfume para cães Fefè.

É a primeira vez que uma potência da moda de luxo adentra no mercado pet, um setor em expansão no mundo.

Fefè, perfume para cães de Dolce & Gabbana Foto: Dolce & Gabbana/ Divulgação

Por 99 libras esterlinas (R$ 706), os tutores podem perfumar seus cães com “notas quentes de ylang ylang, almíscar e sândalo”. O vidro do perfume de luxo traz uma pata em ouro 24 quilates, além de oferecer aos peludos uma coleira Dolce & Gabbana com placa de identificação como brinde.

Fefè, de Dolce & Gabbana, oferece uma coleira com placa de identificação personalizada Foto: Dolce & Gabbana/Reprodução

O produto, no entanto, não é uma novidade no mercado. Em 2007, a revista londrina Harrods lançou o Sexy Beast. Em 2022, foi a vez de a rainha Elizabeth II introduzir no mercado a colônia canina Happy Hounds. Já a Kiehl’s, pertencente à francesa L’Oreal, é detentora da fragrância Cuddly-Coat Cleansing Spritz. (ANSA)