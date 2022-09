Luiza Possi, Paula Lima, Fafá de Belém e Simone Mendes estrelam campanha de lingerie

Luiza Possi , Paula Lima , Fafá de Belém e Simone Mendes são as estrelas da campanha da nova coleção de peças íntimas e esportivas da Plié, marca brasileira de lingerie com mais de 20 anos no mercado, cujo objetivo é celebrar a diversidade dos corpos.

Fafá de Belém contou que aceitou o convite para mostrar que mulheres mais velhas devem ter espaço na moda. “É tão comum inviabilizarem as pessoas com mais de 60 anos que, quando vemos uma marca como a Plié valorizando as nossas curvas, a nossa idade, temos que comemorar”, disse a paraense, em comunicado enviado à imprensa.

Embaixadora da Amazônia para o Mundo, Fafá também tem colaborado com a Plié em um projeto que visa dar visibilidade à comunidade ribeirinha da floresta.

Objetivo da nova campanha da marca Plié é celebrar os diferentes biotipos brasileiros

“A marca sempre me impactou muito por pensar em cada corpo de forma diferenciada”, afirmou Luiza Possi. “A campanha me trouxe a experiência de me reconectar com o meu corpo e de estar ao lado de colegas de profissão que tanto admiro”, emendou.

Simone já tinha participado de uma campanha da Plié antes: “Neste período, desde que participei da primeira campanha, fui atrás da minha saúde, perdi alguns quilos e estou muito feliz. O trabalho está lindo e feito com muito amor!”.

Paula Lima ressaltou a felicidade de posar ao lado de mulheres que admira: “Foi emblemático fazer parte de uma campanha tão preciosa, grandiosa ao lado de mulheres admiráveis para uma marca poderosa que é a Plié”.

Segundo o diretor Ron Horovitz, a diversidade é a palavra de ordem da marca: “Contar com constantes pesquisas e tecnologia para valorizar e respeitar as mulheres de diferentes biotipos e gerações sempre fez todo sentido para a Plié”.

Esta é a primeira campanha 100% carbono neutro da Plié, ou seja, o impacto ambiental foi compensado por meio do plantio das mudas de árvores na Amazônia.