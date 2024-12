Adidas e Fear of God Athletics lançam o tênis II Basketball no Brasil

Fear of God x Adidas II Basketball Foto: Adidas/Estadão

A Adidas se une à Fear of God Athletics para lançar o tênis II Basketball, que combina desempenho com a estética de design exclusiva da FOG. Apesar de não parecer à primeira vista, este é, de fato, um tênis de performance, destinado às quadras, o que demonstra o compromisso das duas marcas em unir funcionalidade e estilo sofisticado.

De acordo com a Adidas, o II Basketball foi desenvolvido priorizando conforto e desempenho. O calçado interno estilo bota proporciona um ajuste seguro, mantendo os jogadores com estabilidade nos pés durante partidas intensas. A entressola de espuma Lightstrike oferece amortecimento leve e responsivo.

Uma haste de TPU melhora a propulsão, favorecendo movimentos explosivos em quadra. O solado de borracha durável com padrão em ondas assegura tração multidirecional e estabilidade. Já o cabedal de camurça premium reflete a abordagem luxuosa da Fear of God, tornando o tênis uma opção elegante tanto para o uso esportivo quanto casual. "É uma honra lançar o Fear of God Athletics II Basketball com a Adidas Basketball. Na minha visão, este é o primeiro tênis verdadeiramente esportivo da Fear of God, projetado com a performance como principal prioridade, sem deixar de lado a forma e a estética. Isso realmente cumpre uma promessa", afirma Jerry Lorenzo, fundador da Fear of God.

Derrick Rose é a estrela da campanha

O ícone do basquete Derrick Rose lidera a campanha de lançamento do tênis. Conhecido por seu estilo de jogo explosivo e por ser o mais jovem MVP da NBA, Rose personifica o espírito do tênis II Basketball. A campanha, fotografada por Nadav Kander, ressalta a versatilidade do calçado.

Com lançamento no Brasil agendado para 11 de dezembro, às 10h, no app Confirmed, o Fear of God Athletics II Basketball estará disponível na cor “Night Brown” por R$ 1.499,99 no modelo de cano médio e R$ 1.599,99 no modelo de cano alto.