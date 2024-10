Nike mostra o tênis de corrida Zoom Fly 6

Nike Zoom Fly 6 Foto: Nike/Estadão

A Nike apresenta o Zoom Fly 6, a mais recente adição à sua aclamada linha de corrida. O tênis incorpora o que há de mais avançado em tecnologia de amortecimento e placas da marca em uma construção híbrida, ideal tanto para treinos quanto para competições. Com características herdadas dos “super tênis”, o Zoom Fly é um dos tênis de treino mais rápidos já criados pela Nike.

Seu design inovador resultou em uma redução de peso de pelo menos 10% em comparação ao seu antecessor, o Zoom Fly 5. A sexta edição do Zoom Fly introduz uma entressola redesenhada com uma diferença de altura significativa entre a região dos dedos e o calcanhar, otimizada pela placa de carbono FlyPlate, que se estende por todo o tênis. Esta placa, situada entre as camadas das espumas exclusivas da Nike - ZoomX e SR-02 - promete uma combinação de resposta, leveza, conforto e amortecimento de impacto. A FlyPlate é projetada para maximizar o esforço do corredor, proporcionando uma propulsão incrível e transições suaves a cada passada.

Além disso, o aumento do uso de ZoomX, o material mais leve e resiliente da Nike, assegura um retorno de energia e uma sensação de maciez superiores. O design da parte de cima do tênis foi pensado para replicar a sensação de uma competição, com um sistema de malha de duas camadas que oferece conforto, ventilação e durabilidade, mantendo o peso do calçado reduzido.

A nova sola externa, equipada com uma fina camada de borracha, garante leveza e aderência, apoiando o alto desempenho em qualquer tipo de corrida. A contribuição de atletas de elite, como Eliud Kipchoge, o maior maratonista do mundo, foi fundamental no desenvolvimento do Zoom Fly 6. Kipchoge, que testou o modelo em diferentes terrenos, ajudou a refinar aspectos cruciais do tênis, assegurando sua adequação para treinos e competições.

Tênis tem drop de 08 mm

Kipchoge destaca o Zoom Fly 6 como o tênis ideal para treinos regulares, elogiando seu desempenho, responsividade e amortecimento excepcionais. Uma edição especial do tênis, inspirada na cor vermelha da terra das estradas de Eldoret, onde Kipchoge treina, também será lançada. Com drop de 08 mm (42 mm no calcanhar e 34 mm no antepé) e peso de 218 gramas no tamanho 40, o Nike Zoom Fly 6 estará disponível no Brasil no início de 2025.