Retrospectiva: veja os 10 tênis mais legais de 2022

Para toda escolha há uma renúncia, e listas numeradas de favoritos sobre qualquer tema são feitas com apenas um objetivo: agradar alguns, desagradando tantos outros. Com esta informação em mãos decidi criar esta lista dos 10 tênis mais legais de 2022. O critério utilizado foi o "eu que escolho", o que não impede que você discorde ou faça sua própria lista. Que eu duvido que fuja totalmente destas dez belezinhas abaixo. E, diferentemente de muitos sites, eu vou começar do primeiro ao décimo, sem enrolação, porque sei que você vai ver todos.

1. Air Jordan 1 Chicago Lost and Found

Eu já fiz um review deste tênis aqui no SNKV. Para mim ele é o tênis mais importante do ano por reviver o início do cultura sneakerhead, que começou em 1985 com o AJ1. Até mesmo a proposta, dele ser um tênis da época, que foi perdido e achado (daí o nome "Lost and Found"), é um sacada de gênio do marketing da Nike. O modelo foi lançado em novembro no mundo inteiro, mas ainda está sem previsão de ser vendido no Brasil. Mas falta pouco...

Air Force 1 Louis Vuitton

2. Air Force 1 x Louis Vuitton

A vitória do Chicago foi apertada, já que o AF1 LV é a collab mais importante da história dos tênis. A Dior já havia feito sua parceria com a Jordan antes, inaugurando as collabs de grifes de luxo com o streetwear. Mas no caso da LV, o designer por trás da colaboração é o incrível Virgil Abloh, o que leva a união das marcas a um patamar que não dá para alcançar. Simples assim.

New Balance 9060 x Bodega

3. New Balance 9060 x Bodega

Os daddy shoes estão com tudo em 2022. Mas a New Balance conseguiu com sua nova silhueta, a 9060, trazer modernidade e uma construção de qualidade absurda para o segmento. Ainda mais na versão em collab com a Bodega, que tem uma mistura de azul e bage matadora. Há ainda a incrível versão Joe Freshgoods Penny Cookie Pink... Ou seja, é um tênis que fica lindo em qualquer cor e em qualquer pé.

Air Jordan 3 Fire Red 2022

4. Air Jordan 3 Fire Red

Para muitos, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, este é o Grail absoluto. O AJ3 Fire Red já havia sido relançado em 2007 e em 2013. Mas, no de 2013, a Nike errou ao colocar o logo da Jumpman no lugar do Nike Air, tirando a aura OG do tênis. Agora ele retorna quase 10 anos depois da forma que sempre deveria ter sido, com cabedal de couro, toe box que simula pele de elefante, entressola da mesma cor dos detalhes do tênis e o Nike Air no calcanhar. Um clássico pesado.

Adidas 4DFWD 2

5. Adidas 4DFWD 2

A nova geração do pioneiro tênis feito com sola criada em impressora 3D está ainda melhor, mais tecnológico e com curadoria do MIT. Isso se reflete em um tênis muito confortável, feito para corredores profissionais, mas também facilmente usado no streetwear. E que parece ter vindo de um filme futurista. Em 2022 nenhum tênis juntou estilo e performance tão bem quanto o 4DFWD 2.

Asics x Guadalupe Tropicália

6. Asics Gel-Lyte III x GDLP Tropicália

O Asics x Guadalupe Tropicália foi a primeira collab de tênis feita no Brasil vendida em mais de 30 lojas no resto do mundo, incluindo as conceituadas Kith, Concepts, Bodega e Undefeated. As cores do sneaker foram baseadas na capa do disco "Acabou Chorare" dos Novos Baianos, que completou 50 anos agora em 2022. E por ser uma edição especial dos 10 anos da GDLP, tem uma importância histórica muito grande.

Nike Dunk Lobster x Concepts

7. Nike Dunk Lobster x Concepts

A Concepts vem mitando com o Dunk SB Lobster desde 2008, nas versões nas cores vermelha, azul, amarela, roxa e verde. Agora o modelo é lançado em versão laranja, talvez a mais lagosta de todas, com o mesmo padrão de antes. Leia-se o forro interno simulando uma toalha de mesa e os elásticos no bicos representando os que prendem as garras da lagosta após pescada. O modelo já dropou no mundo e ia chegar ao Brasil em dezembro, mas, assim como o Chicago, foi comprar cigarro.

Mizuno Prophecy Sorayama

8. Mizuno Wave Prophecy Gold x Hajime Sorayama

O Wave Prophecy x Hajime Sorayama trouxe a Mizuno para os holofotes novamente como não acontecia desde a década de 90. O modelo é a unidade final da trilogia com o designer futurista japonês e traz cabedal translúcido e detalhes dourados, atingindo o topo do estilo para quem gosta deste tipo de tênis. Diferentemente do Black e do Silver, este modelo mais claro usa uma resina permeável na parte de cima e laterais, deixando os pés à mostra.

Vans Knu Skool x Potato

9. Vans Vault x Imran Potato KNU Skool VR3 LX

Com menos de 10 pares no Brasil, o Vault by Vans Potato KNU Skool chama muita atenção mesmo sendo relativamente simples. Fruto da mente criativa do designer de Nova Jersey Imran Potato, o modelo faz parte de uma collab inteira, que também tem os Leopard como itens muito desejados na cena streetwear, a ponto de sequer ser achado para revenda. Quem pegou usa e ponto. Nada de ressel. Os modelos têm língua estofada, cadarços grossos e uma sola de waffle com o nome Potato.

Adidas Adimatic Human Made

10. Adidas Adimatic Human Made

A silhueta Adimatic chegou sem muita pretensão e foi ganhando os pés dos sneakerheads com força. Todos apontam a versatilidade e o conforto do tênis como grandes trunfos. Mas seu estilo skatewear dos anos 90 também ajuda muito no fato dele ser tão desejado. A cw verde da Human Made foi a primeira a ser notada, pois traz um fat lace extra com o nome da marca que dá um baita charme ao tênis. Por ter um estilo muito interessante e preço acessível, ser tornou um dos tênis mais importantes do ano, sem dúvida.

Faixa bônus

Salehe Bembury x Crocs Pollex Clog

Salehe Bembury x Crocs Pollex Clog

Eu não considero calçados injetados tênis. Mas sei que isso irá mudar daqui a alguns anos, quando os injetados serão mais da metade das prateleiras. Então estou me antecipando a esse movimento e dando um prêmio de consolação para o Salehe Bembury x Crocs Pollex Clog. O modelo levou a Crocs para a estratosfera do hype usando o nome do Salehe e se tornou um modelo impossível de comprar sem ser em revendedor.