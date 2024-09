Review: Puma Deviate Nitro 3 abraça os pés com velocidade

Puma Deviate Nitro 3 Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Puma elevou o padrão com o lançamento do Deviate Nitro 3, disponível por R$ 1.199,90. O tênis combina muito conforto com as mais avançadas tecnologias da marca e se destaca por ser mais leve e incorporar ainda mais espuma Nitro, garantindo um amortecimento superior e uma resposta ágil durante toda a corrida. Desenhado para ser um excelente primeiro contato com tênis que utilizam placa de propulsão, o Deviate Nitro 3 é surpreendentemente amigável aos pés.

A sensação de impulso é imediata, graças à combinação da espuma Nitro na parte traseira e a Nitro Elite, ainda mais macia, na frente. Ele não se posiciona como um tênis de super velocidade, como o Elite da própria Puma, mas justamente por ter esta dose de conforto a mais, é uma opção versátil para treinos de velocidade, longas distâncias e competições, desde que o objetivo não seja exclusivamente a vitória.

Como dito, o conforto é uma prioridade no Deviate NITRO 3, com uma língua de espuma fina que se ajusta perfeitamente ao pé e cadarços achatados que garantem um ajuste seguro. O forro interno, repleto de espuma, reforça este foco. A placa de carbono PWRPLATE, sem mistura de materiais, com carbono puro, gera a sensação se trampolim esperada, mas com um ajuste de responsividede que não maltata os pés. Já a borracha PumaGrip na sola oferece um equilíbrio ideal entre durabilidade e aderência.

O cabedal do tênis, feito com pelo menos 20% de materiais reciclados, apresenta um mesh perfurado de alta qualidade que não só contribui para a sustentabilidade, mas também oferece uma respirabilidade excepcional, assemelhando-se ao knit. O design moderno e as cores vibrantes fazem do Deviate Nitro 3 uma peça de destaque, com detalhes como o nome Nitro no interior e um apêndice aerodinâmico que, embora não tenha função prática, evoca a sensação de velocidade e homenageia a parceria da marca com equipes de Fórmula 1.

Deviate Nitro 3 tem drop de 10 mm

Pesando apenas 286 gramas para o tamanho 41 e com um drop de 10 mm, com 29 mm na frente e 39 mm atrás, o Deviate Nitro 3 é uma proposta de valor inegável para corredores que buscam aprimorar seu desempenho sem abrir mão do conforto.

