Veja lança no Brasil o V-90 em collab com a alemã Asphaltgold

Veja x Asphaltgold V-90 Foto: Veja/Estadão

A Veja e a varejista alemã de streetwear Asphaltgold unem forças para lançar uma colaboração cujo resultado é uma nova interpretação do tênis V-90. Que mescla o charme nostálgico dos anos 90 com a sensibilidade moderna, criando um produto que não só se destaca pela estética, mas também pela sua consciência ambiental.

Este lançamento crava a primeira collab entre as duas marcas, trazendo à tona um tênis elegante e inovador. O modelo se distingue por sua capacidade de mudar de cor quando exposto à luz solar, transitando de tons acinzentados para nuances vibrantes de amarelo. Garantindo que cada par seja verdadeiramente único.

A Veja, reconhecida por seu compromisso com práticas comerciais justas e a busca incessante por materiais ecológicos, encontra na Asphaltgold, uma varejista que desde 2008 tem se destacado no cenário de streetwear e lifestyle, a parceira perfeita para este lançamento. Juntas, elas não apenas compartilham uma visão de inovação e responsabilidade social, mas também materializam esses valores em um produto que é ao mesmo tempo contemporâneo e respeitoso com o meio ambiente.

Tênis é feito no Brasil

Produzido no Brasil, o V-90 é feito com couro ChromeFree, obtido de fazendas do Rio Grande do Sul e Uruguai, que se destaca por seu processo de curtimento que utiliza menos corantes que os métodos tradicionais, resultando em um material mais macio e maleável. Além disso, o tênis incorpora Alveomesh, um tecido feito inteiramente de poliéster reciclado, e cadarços de algodão orgânico, reforçando o compromisso das marcas com a sustentabilidade.

PUBLICIDADE A sola, composta por 40% de borracha amazônica e 10% de borracha reciclada, não apenas contribui para a durabilidade do calçado, mas também sublinha a importância de utilizar recursos naturais de maneira responsável.

Disponível mundialmente a partir desta sexta, 27 de setembro, o tênis limitado Veja x Asphaltgold V-90 está à venda no site da marca e em lojas parceiras selecionadas, como Your ID, Sunika e Artwalk, do 34 ao 45, por R$ 820.