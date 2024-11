Vini Jr reviverá legado de Ronaldo com a nova chuteira Nike Mercurial

Nike Mercurial Vapor 1 RGN Foto: Nike/estadão

A Nike anuncia o retorno de um ícone: a chuteira Mercurial Vapor 1, eternizada por Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. Desta vez, será Vini Jr., a estrela em ascensão do futebol brasileiro, quem trará a icônica colorway cromada de volta aos gramados.

Vini Jr, conhecido por sua mentalidade ousada e habilidade excepcional, expressou seu entusiasmo ao seguir os passos de uma das maiores lendas do futebol. "É um sentimento muito especial usar essas chuteiras, conhecendo toda a história por trás delas. Espero marcar tantos gols quanto o R9 marcou com elas", afirmou o jogador, patrocinado pela Nike desde 2013. A chuteira, cujo design foi originalmente inspirado pela velocidade dos carros esportivos, retorna com atualizações tecnológicas significativas. A nova Mercurial Vapor 1 RGN está equipada com a tecnologia FlyTouch+, garantindo aderência superior em condições úmidas, e um padrão de tração inovador que permite cortes rápidos e precisos. Além disso, a inclusão de uma unidade Air Zoom promete conforto máximo.

Cada par da edição limitada, que conta com apenas 4.500 unidades disponíveis globalmente, virá com uma etiqueta exclusiva, marcando sua numeração única. A coloração cromada com detalhes em verde neon e o distintivo R9 na língua da chuteira são homenagens à original, celebrando o legado de Ronaldo e a inspiração que continua a oferecer às novas gerações.

Vini Jr. não apenas espera brilhar nos campos com a nova chuteira, mas também inspirar jovens jogadores brasileiros a perseguirem seus sonhos com paixão e dedicação. “Quero que os jovens jogadores brasileiros sonhem alto”, disse ele, enfatizando a importância de jogar com amor pelo futebol.

Chuteira chega em dezembro

A edição limitada da Mercurial Vapor 1 RGN estará disponível no Brasil exclusivamente através do Nike App na primeira quinzena de dezembro, oferecendo aos fãs a chance de possuir um pedaço da história do futebol.