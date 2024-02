Durante um momento de confronto intenso no quarto Sincerão do BBB 24, Fernanda fez uma analogia marcante ao citar o filme 127 Horas, relembrando a saga de Aron Ralston, interpretado por James Franco, para ilustrar sua postura diante de conflitos no jogo.

Baseado na história real do alpinista Aron Ralston (vivido por James Franco), que lutou para salvar a própria vida após ficar com o braço preso na fenda de uma pedra Foto: FOX FILM DO BRASIL

PUBLICIDADE A escolha do longa, dirigido por Danny Boyle, não foi ao acaso: 127 Horas conta a história real e desesperadora de Ralston, um alpinista que, preso sob uma pedra em um cânion de Utah em 2003, enfrentou uma luta angustiante pela sobrevivência, culminando em uma decisão radical de amputar o próprio braço para se libertar. Essa fala, carregada de emoção, não só acendeu os ânimos na casa do BBB 24, mas também trouxe uma nova onda de atenção para o filme de 2010, resultando na criação de ‘novos’ cartazes que circularam nas redes sociais, evidenciando a influência da cultura pop e dos reality shows na reinterpretação e na relevância de obras cinematográficas.

A comparação de Fernanda, embora dramática, revela uma disposição firme em se afastar de situações adversas, mesmo que isso exija medidas drásticas – uma disposição simbolizada pelo ato extremo de Ralston no filme. “Se eu estivesse com a mão agarrada com você não seria 127 horas, eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos”, declarou ela.

Onde assistir 127 horas

Reconhecido pela crítica e consagrado com indicações ao Oscar de 2011, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para James Franco, 127 Horas transcende a tela, oferecendo uma experiência de reflexão e emoção. Agora parte integrante do universo do BBB 24, o filme está disponível no Star+.