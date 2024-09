Quem é Gui Vieira, ex-Chiquititas confirmado em ‘A Fazenda 2024′

Gui Vieira tem 22 anos e é conhecido por sua participação na novela Chiquititas, do SBT, interpretando Binho. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, o ator estuda cinema e concilia com sua carreira em filmes e produções, como o loga Eletricidade e a peça Jorge - Uma Ode ao Cavaleiro dos Dois Mundos.

Ele também não esconde o romance nas redes sociais, com a também influenciadora Victoria Odoricio. Este ano, no Instagram, ele foi questionado se entraria no reality show e o ator não descartou a possibilidade. “Eu estou com uns projetos legais, talvez eu iria para um reality, mas depende do momento, como estou com esses projetos em andamento, eu queria concluí-los para depois, quem sabe, começar esse ciclo de reality”, expressou.