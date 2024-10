A Fazenda: Gui ganha poderes do lampião e perdedores integram a Baia; veja resumo

A noite de domingo, 20, na Fazenda, teve Prova de Fogo e decisão dos peões que integrarão a Baia. Gui Vieira ganhou a Prova de Fogo, que lhe concede os poderes do lampião. Os participantes que integram a Baia são: Fernanda Campos, Juninho Bill, Sacha Bali e Gizelly Bicalho.

Prova de Fogo foi realizada no domingo, 20, e decidiu moradores da Baia Foto: A Fazenda via PlayPlus

PUBLICIDADE Gizelly, Juninho e Fernanda foram os perdedores da Prova de Fogo. Por consenso, puxaram Sacha, que integra a Baia pela quarta semana seguida. O poder do lampião laranja também foi revelado por Adriane Galisteu: Gui Vieira poderá bloquear a puxada da baia para a roça, caso opte por esse poder. Ele escolherá um peão da baia e um da sede. O segundo roceiro escolherá entre esses dois para fazer parte da eliminação.

O poder do lampião branco será revelado durante o programa ao vivo que forma a roça, na terça-feira, 22.

Albert Bressan virou um dos alvos de Gilsão e alguns de seus aliados, como Zé Love e MC Zaac. Segundo Gilsão, Albert procura brigas intencionalmente dentro do programa. Ele esteve em uma discussão recente com Zé Love.

Também houve críticas de Zaac sobre o próprio grupo. Ele reclamou sobre não ser ouvido, e disse que “O grupo é do Zé [Love]”.

O peão também discutiu com Gizelly durante a festa, e a criticou no domingo: “Vocês têm que parar com esse negócio de ter dó. [Ela] fala de todo mundo”. Ele completou que “até gosta” de Gizelly, mas que não simpatiza com a forma que ela demonstra gostar dele.

Publicidade

Sacha e Yuri Bonotto também conversaram sobre Gizelly. “Ela faz um erro e não quer que ninguém fale a respeito para ver se o assunto morre”, disse Sacha.

A casa levou uma punição durante o dia, porque Yuri levou uma garrafa na área em que os animais ficam, o que não é permitido. Por causa disso, ficarão sem gás por 72 horas.