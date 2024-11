‘Alma Gêmea′ teve final polêmico com recorde de audiência; relembre

Finalmente, Rafael e Serena poderiam ter um momento de paz, mas Cristina (Flávia Alessandra) decide que não vai deixar que os dois vivam seu amor. Após a vilã sequestrar Serena, Rafael tenta salvar sua amada, inclusive dando a ela as tão desejadas joias. Mas mesmo assim, Cristina decide matar a mocinha.

A loira atira em Serena. Nesse momento, Rafael lembra-se de quando Luna (Liliana Castro), a antiga encarnação de sua amada, se colocou na frente dele e, por isso, morreu. Ele então se joga na frente do tiro e acaba ferido. Assistindo a isso, Serena, que ainda está com o coração fragilizado, acaba tendo um ataque e morre junto com o amado.