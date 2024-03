Ana Maria Braga lamenta morte de funcionário aos 27 anos; veja vídeo

Ana Maria Braga, apresentadora do programa Mais Você, anunciou com tristeza a morte de Gabriel Camargo Mendes, um jovem funcionário de 27 anos, que faleceu em sua casa no domingo, 17 de março de 2024. Durante o anúncio, realizado durante o programa desta segunda-feira, 18, tanto Ana Maria quanto sua equipe se emocionaram.

Gabriel, que trabalhava na cozinha do programa, teve uma morte súbita, o que deixou a apresentadora e seus colegas abalados. Ana Maria mencionou que a causa da morte ainda está sob investigação, mas suspeita-se de um ataque cardíaco. “Tudo indica que foi um ataque cardíaco, a gente só vai saber após o resultado da autópsia”, disse.

Ana Maria Braga se emociona ao anunciar morte de funcionário Foto: Reprodução de vídeo/ TV Globo

O momento de homenagem a Gabriel foi marcado por emoção. Ana Maria, com os olhos marejados, expressou o quão querido ele era pela equipe e como sua partida precoce é um lembrete da fragilidade da vida. “São coisas inexplicáveis da vida. A gente não consegue explicar porque vai embora tão cedo”, comentou antes de pedir um intervalo para se recompor.