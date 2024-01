Ana Maria brinca com eliminação de Louro Mané no ‘Masked Singer’: ‘Vou te colocar na aula de canto’

A 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil fez sua estreia neste domingo, 21. Louro Mané, do programa de Ana Maria Braga, foi o primeiro eliminado. No Mais Você desta segunda-feira, 22, o personagem comentou a eliminação. Veja acima.

Ana Maria Braga perguntou se ele ficou chateado por ser eliminado. “Claro, óbvio. Quem aqui quer ser eliminado do Masked Singer? (...) Obrigado por ter me deixado ir, foi o maior barato”, respondeu. Em contrapartida, a apresentadora brincou com Louro Mané. “Vou te colocar em uma aula de canto”, disse ela, rindo.

Louro Mané foi o 1.º participante eliminado da 4.ª temporada do 'The Masked Singer Brasil' Foto: Reprodução de 'The Masked Singer Brasil' (2024)/TV Globo

Veja como foi a revelação do primeiro mascarado eliminado

PUBLICIDADE No primeiro episódio do The Masked Singer Brasil, a atração trouxe apresentações dos participantes, que cantaram músicas e deram dicas sutis sobre suas identidades: Pé de Alface, Mamãe Abacate, ETzinho e Sereia Iara. Após a primeira votação da plateia, o público salvou a Sereia Iara (53% dos votos) e a Mamãe Abacate (18%). Fazendo com que ETzinho (17%) e Pé de Alface (12%) se enfrentassem mais à frente. Depois das novas apresentações, Sabrina Sato anunciou que o Pé de Alface continuava na disputa. O ETzinho, então, foi eliminado, e sua identidade revelada: Louro Mané.

“Foi emocionante, uma experiência inigualável pra mim”, disse. A presença de um fantoche não é novidade na história do programa. Na estreia da 5.ª temporada da versão original norte-americana, o Sapo Caco, de Os Muppets, também foi um dos participantes.

O programa foi apresentado por Ivete Sangalo, Kenya Sade é a repórter da nova temporada, que tem José Loreto, Sabrina Sato e Paulo Vieira como jurados. Confira abaixo os palpites que cada um fez sobre quem são os participantes mascarados e assista a um vídeo das apresentações.

Participantes da 4.ª temporada do 'The Masked Singer Brasil', em 2024 Foto: Maurício Fidalgo/TV Globo

Os participantes do Masked Singer e os palpites dos jurados

Pé de Alface

José Loreto - Rodrigo Hilbert

Sabrina Sato - Ricardo Alface, ex-BBB

Paulo Vieira - Gabriel Santana

Mamãe Abacate

José Loreto - Carolina Dieckmann

Sabrina Sato - Bela Gil

Paulo Vieira - Sasha Meneghel/Baby do Brasil

ETzinho

José Loreto - Dilsinho

Sabrina Sato - DJ Alok

Paulo Vieira - Martinho da Vila/Tetê Espíndola

Pouco antes de o ETzinho ser desmascarado, os jurados deram novos palpites.

José Loreto - Felipe Simas/Rodrigo Simas

Sabrina Sato - Dennis DJ

Paulo Vieira - Louro Mané

Kenya Sade - Dilsinho

Sereia

José Loreto - Vera Holtz

Sabrina Sato - Fafá de Belém/Manu Batidão

Paulo Vieira - Ailton Krenak/Karol Conká