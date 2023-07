The Voice Kids: aos 14 anos, baiano Henrique Lima vence a 8ª temporada do reality

Aos 14 anos, o baiano Henrique Lima se tornou o grande vencedor da 8ª temporada do The Voice Kids, que chegou ao fim neste domingo, 9. O artista mirim, que pertencia ao time de Mumuzinho, levou para casa o troféu, um prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Mumuzinho e Henrique Lima na final do 'The Voice Kids' Foto: gshow/Ellen Soares

Para a final, Henrique escolheu “Na Hora de Amar”, versão do sertanejo Gusttavo Lima para Spending my time, gravada originalmente por Roxette em 1991. Mais cedo, na semifinal, ele já tinha levado IZA, uma das juradas, às lágrimas: “É muito impressionante ver alguém tão apaixonado pela música e com tanta certeza do caminho”, disse a cantora.

Assista a um trecho da apresentação abaixo.

Os outros finalistas do The Voice Kids foram Isa Camargo e Israelly Bonfim, do time de IZA; Emanuel Motta e Laura Medeiros, da equipe de Carlinhos Brown; e Henrique Lima e TAY, selecionadas por Mumuzinho.

Durante o programa, os jurados e os finalistas também apresentaram juntos a música Não é proibido. Veja abaixo.