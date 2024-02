O brother foi alvo da cantora na dinâmica e escolhido como alguém que “joga sujo”. Na ocasião, Wanessa criticou um costume do colega em falar “psiu” e apontou que a expressão seria um desrespeito contra mulheres.

“Ele é muito desrespeitoso com algumas pessoas aqui, principalmente com as mulheres”, declarou a artista. “Ele manda calar a boca, ele manda o ‘psiu’ dele para as pessoas calarem a boca.”