A madrugada de quarta-feira, 7, no Big Brother Brasil 24 foi marcada por intensos debates e revelações entre os participantes, refletindo a contínua dinâmica do jogo. Após a eliminação de Juninho, os ânimos permaneceram exaltados na casa, com os brothers demonstrando uma atenção redobrada aos acontecimentos em meio às estratégias em jogo.

Após eliminação de Juninho, Wanessa e Davi voltam a ter conversa sobre desavenças Foto: Fábio Rocha/ TV Globo/ Divulgaçã

Um dos momentos mais destacados foi a conversa entre Davi e Wanessa, que revisitaram suas questões de relacionamento. Davi procurou a cantora para se desculpar pela situação com Yasmin, mas acabou confrontado pela cantora.

Durante a conversa, Wanessa acusou Davi de se tornar prepotente quando está no poder, destacando que suas críticas não se tratavam de perseguição, mas sim de expressar seus motivos para votar nele. Ela repreendeu Davi pelo comportamento durante o diálogo com Yasmin, afirmando que ele só parou após a intervenção de outro participante.

Após conversar com o baiano, Wanessa expressou suas reservas em relação ao brother, questionando seu caráter e destacando que, em sua visão, ele não merece ser um finalista do reality. A cantora enfatizou as falhas de caráter que observou no comportamento de Davi, defendendo que outros participantes são mais dignos de vitória.

PUBLICIDADE “Ele [Davi] já tomou atitudes que, para mim, fazem não merecer estar aqui como finalista. O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui e que eu torço para ganhar, muito mais do que ele”, afirmou Wanessa durante a conversa com Yasmin e Lucas Henrique.

A cantora reforçou sua posição ao destacar sua preferência por outros participantes: “Para mim, o Rodrigo, o Buda [Lucas], a Yasmin, o Michel, a Raquele, a Cunhã [Isabelle], a Anny, o Alegrete [Matteus], o Marcus, a Leidy... Todas essas pessoas merecem ganhar muito mais do que ele. Porque as falhas de caráter dele, para mim, são graves”.

Choro de Beatriz

Davi e Beatriz, alvos de críticas na casa do BBB 24, tiveram uma conversa sincera após o retorno da última eliminação. No quarto Magia, Davi elogiou a alegria contagiante de Beatriz, expressando sua admiração por sua autenticidade. Ele opinou que ela “vai chegar longe” após o programa, destacando sua capacidade de contagiar a todos com sua energia positiva.

Beatriz, emocionada com as palavras de Davi, absorveu o apoio, especialmente diante das críticas frequentes que recebe por promover os patrocinadores do programa.

Fernanda, Rodriguinho e Bin Laden conversam sobre voto

Enquanto isso, a estratégia de jogo continuou sendo discutida entre os brothers, com Rodriguinho, Fernanda e Bin Laden deliberando sobre suas opções de voto.

Bin Laden e Rodriguinho revelaram alvos semelhantes, considerando Marcos e Davi como principais focos de suas estratégias. Por sua vez, Fernanda planeja desestabilizar o “quarteto fantástico”, composto por Beatriz, Yasmin, Alane e Deiziane, visando quebrar essa aliança estratégica para fortalecer sua posição no jogo. A confeiteira, no entanto, não desconsiderou a possibilidade de votar em Wanessa.