BBB 24: Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho são escolhidos para o ‘Na Mira do Líder’

Após ganhar a prova do líder que envolvia um quiz de memória, MC Bin Laden escolheu a turma com quem dividirá as regalias do VIP e também os pré-indicados ao ‘Na Mira do Líder’. O funkeiro fez as indicações afirmando que não iria ficar se justificando.

A formação do paredão no domingo será quádrupla, porém antes que ela ocorra o Big Fone tocará. Segundo anúncio da produção do programa, o telefone tocará nesta sexta-feira, 28, e o participante que atender, além de ficar imune deverá indicar três pessoas ao paredão.