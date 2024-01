BBB 24: MC Bin Laden é o novo ganhador da Prova do Líder; veja quem foram os escolhidos para o VIP

O novo líder da semana no Big Brother Brasil 24 foi definido nesta quinta-feira, 25, e ficou com MC Bin Laden que foi quem mais acertos as perguntas do quiz que formou a prova.

MC Bin Laden é o novo líder após prova de quiz na qual acertou cinco respostas. Foto: Reprodução de Vídeo/Rede Globo

Com perguntas relacionadas a memória, Leidy Elin, Lucas e MC Bin Laden foram os três que inicialmente mais acertaram e empataram com quatro respostas corretas. No entanto, MC Bin Laden desempatou e ganhou a disputa, sendo o primeiro a ter cinco acertos.

Com a vitória, Bin também ganhou R$ 80 mil reais em compras na Electrolux.

Quem ficou no VIP?

A primeira missão do novo líder foi definir quem iria para o VIP com ele durante esta semana. As pessoas que o funkeiro escolheu para dividir as regalias foram: Lucas, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele.

Na Xepa restaram Davi, Isabelle, Alane, Beatriz, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius, Matteus, Yasmin, Wanessa, Pitel e Juninho.