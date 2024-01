BBB 24: Marcus pensou em se afastar de Wanessa Camargo; saiba o porquê

Durante a festa que aconteceu no BBB na noite desta quarta, 17, Marcus revelou a Lucas Henrique que estaria pensando em se afastar de Wanessa Camargo. O brother teme que a aproximação dele possa ser mal interpretada por ela ser integrante do Camarote. “Eu estava com medo de as pessoas pensarem que eu estava me aproximando só porque ela é a Wanessa Camargo”, disse.

"É muita coisa que passa na cabeça", justificou Lucas, e Marcus completou: "É muito surto". Lucas, então, disse que, para o grupo Camarote, era difícil por terem uma carreira consolidada e, para os Pipoca, era difícil porque eles estão querendo começar uma carreira consolidada. Marcus Vinicius conclui: "E eles têm um adicional, porque eles sentem como se não merecessem ao ver nossas histórias aqui".





Show do Camarote

Além dos shows de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote, que animaram a festa desta noite, a produção resolver colocar os Camarotes para cantar. Wanessa Camargo assumiu a frente com Shine It On, seguida por MC Bin Laden, que dançou Tá Tranquilo, Tá Favorável, e, por fim, Rodriguinho cantou Tô Te Filmando, sucesso dos Travessos.