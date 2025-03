Camilla foi a eliminada do sétimo paredão do BBB 25 nesta terça-feira, 4, com 94,67% dos votos. Ela disputou a berlinda com Renata e Vilma, que receberam 2,74% e 2,59% dos votos, respectivamente. Foi o recorde de rejeição da temporada.

A trancista se envolveu em desentendimentos com Vitória Strada nas últimas semanas, o que foi agravado após revelações feitas pelo RoBBB Seu Fifi no Sincerão da segunda, 3. A atriz é a atual líder do programa e, na semana passada, disputou uma berlinda acirrada que eliminou Diogo Almeida. O paredão da ocasião foi o recorde de votação da edição.

Camilla é eliminada do 'BBB 25'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

PUBLICIDADE Pouco antes da eliminação, cada emparedada disse uma frase para definir seu sentimento. Vilma afirmou estar “com muita fé e esperança” de ficar, Camilla disse estar “com medo, mas de cabeça erguida” e Renata descreveu que sente que está “na apresentação mais difícil de sua vida”. No discurso, Tadeu Schmidt citou falas ditas pelas próprias participantes sobre a relação com as respectivas duplas. “Vocês acham que sabem se proteger aí dentro. [...] Você não fala. Você quer que as pessoas gostem de você”, disse.

Thamiris chorou muito com a eliminação e foi consolada por outros brothers. Ao sair da casa, Camilla disse que a irmã é a sua maior preocupação. “Não vou deixar a peteca cair”, disse.

Relembre como foi a formação do paredão

Na última semana, o anjo pôde indicar alguém ao paredão. Vinícius, que venceu a prova, escolheu Maike. Já a líder Vitória indicou Renata.

Vilma e Camilla foram as mais votadas pela casa, em uma votação aberta. Na disputa pela última vaga, Maike, Vilma e Camilla participaram da Prova Bate-Volta, e Maike venceu a dinâmica, escapou do Paredão e garantiu R$ 10 mil.

Quem já saiu do BBB 25?