BBB 24: Saiba quando sai a lista dos participantes

A menos de uma semana da estreia do Big Brohter Brasil 24 - o programa comandado por Tadeu Schmidt começa no dia 8 de janeiro - as expectativas se voltam para a lista de participantes que estarão na casa neste ano.

Tadeu Schmidt apresenta o 'Big Brother Brasil', reality show da TV Globo

Falta pouco. Os participantes desta edição serão anunciados no dia 5 janeiro, no chamado Big Day. A emissora ainda não divulgou como será o anúncio dos participantes, mas deve seguir o formato ao qual o público está acostumado, ou seja, os brothers e sisters serão anunciados ao longo do dia na TV e nas plataformas digitais da Globo.

Entre as novidades para o BBB24, que poderá pagar um prêmio de quase R$ 3 milhões, está a criação de um terceiro grupo além dos já costumeiros Camarote e Pipoca. O diretor Boninho, também conhecido como Big Boss, ainda não divulgou detalhes sobre a participação dessa nova turma de participantes, mas, por ora, ela deverá receber o nome de Puxadinho.

Outra novidade anunciada pela emissora é a forma de votação. Na primeira fase da temporada, o público vota em quem deseja que permaneça na casa, e o eliminado é o menos votado. Já na segunda, a votação é para eliminar um jogador. Nas duas fases valerão o o voto da torcida e o voto único, outra surpresa para essa temporada.

A edição conta com mais novidades. Confira algumas já destacadas pelo Estadão:

Xepa linha dura



A falta de comida na Xepa sempre rende boas histórias e, em 2024, promete ser ainda melhor — ou pior, depende do ponto de vista.

A Xepa mais dura foi um pedido dos próprios telespectadores, segundo a chamada publicada pelo BBB. “A Xepa está muito gourmetizada, tem que ser rapadura e água”, afirma uma mulher no vídeo, enquanto usa o big fone. “O povo tem que comer goiabada”, diz outra.

Novos quadros



O Big Brother Brasil também contará com novos quadros. Luís Miranda comandará o “Big Babado”, que propõe comentar os acontecimentos mais recentes da casa. “É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade”, afirma.

Já Marcos Veras apresenta o “Vamo invadir sua casa”.”Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros”, destaca ele.

O programa anuncia ainda o “Fanfic Brasil”, espécie de novo “O Brasil Tá Vendo”, que vai dar voz às histórias do confinamento criadas pelo público.

Versão do Alok



Boninho apareceu na CCXP no dia 3 de dezembro e anunciou uma nova versão da abertura, Vida Real, de Paulo Ricardo, agora com a participação de Alok.

Novo quarto



No mesmo evento, Boninho também anunciou que um novo quarto será adicionado na “casa mais vigiada do Brasil”.

Com isso, o programa contará com três cômodos além dos aposentos do líder, o que pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.

Um voto por CPF



Essa é uma das principais novidades da edição: o reality contará com a dinâmica de um voto por CPF.

No BBB 24, o público terá o direito de votar de duas formas diferentes: Voto da Torcida e Voto Único. No Voto da Torcida, os espectadores podem votar quantas vezes desejarem, fazendo login com sua conta Globo no portal Gshow, cujo cadastro é gratuito.

Já o Voto Único exige que o usuário informe seu CPF para verificação de autenticidade, permitindo que vote apenas uma vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, com a decisão sendo baseada na média ponderada dos dois formatos.