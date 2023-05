‘Bom Dia, Verônica’: Terceira temporada contará com Rodrigo Santoro e Maitê Proença no elenco

Nesta segunda-feira, 8, a Netflix anunciou que a terceira temporada da série nacional Bom Dia, Verônica contará com novos nomes. Ainda sem data de estreia, a nova parte da produção protagonizada por Tainá Müller trará Rodrigo Santoro e Maitê Proença no elenco.

Segundo a plataforma de streaming, as gravações já foram iniciadas. Para comemorar o anúncio, um vídeo em que Santoro e Maitê aparecem ao lado de nomes já conhecidos do seriado, como Klara Castanho e Reynaldo Gianecchini, e do diretor geral, José Henrique Fonseca, foi divulgado.

'Bom Dia, Verônica' é protagonizada por Tainá Müller. Foto: Netflix/Divulgação

A trama acompanha Verônica, uma ex-escrivã que acaba em investigações que envolvem temas como feminícidio, corrupção e abuso sexual. Na última temporada, a grande novidade foram os personagens de Klara, Camila Márdila e Gianecchini, que interpreta o missionário corrupto Matias.

Bom Dia, Verônica foi baseada no livro de Raphael Montes e Ilana Casoy. A série foi criada por Raphael e a produção é do escritor, de Ilana e do diretor da produção.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais