Camila Queiroz e Klebber Toledo vivem casal ‘fake’ em ‘Procura-se’, comédia romântica da HBO Max

Camila Queiroz e Klebber Toledo podem ser um dos casais mais conhecidos do público brasileiro, mas em Procura-se, novo filme nacional da HBO Max, eles contam a história de um casal que, à princípio, não tem nada em comum.

Adaptação do livro Procura-se Um Marido (2013), um best-seller das livrarias brasileiras escrito pela paulista Carina Rissi, o longa chegou à plataforma nesta sexta-feira, 25, e é mais uma comédia romântica completamente nacional a entrar para o catálogo de um serviço de streaming no Brasil.

Camila e Klebber vivem Alicia e Max. Ela é uma jovem rica e aventureira e ele, um cara ‘certinho’ que trabalha na empresa da família dela e com quem ela não se dá muito bem.

Quando o avô de Alicia morre, ela é pega de surpresa ao descobrir que só poderá receber sua parte da herança quando estiver casada, como um sinal de que cresceu e amadureceu.

Como em toda boa comédia romântica, a jovem precisa bolar um plano que a tire dessa situação e decide convencer Max a forjar um relacionamento falso com ela.

Em entrevista ao Estadão, Camila e Klebber apontam que, embora o filme seja leve e divertido, existe uma responsabilidade muito grande em agradecer o público que já conhecia a história antes.

“O Max e a Alicia já existiam no livro. Não é que a gente está criando um personagem do zero, de um roteiro que chegou”, diz Camila. “Então, ainda tem essa responsabilidade de quanto a gente tem que ser fiel com a essência dos personagens”.

A atriz conta que, para atingir esse objetivo, leu e releu a obra original e confessa que passou bastante tempo conferindo páginas de fã-clubes nas redes sociais para descobrir o que eles mais queriam que estivesse presente no longa.

“É um livro de 500 páginas em um filme de uma hora e pouquinho, então tivemos que enxugar bastante e deixar a história mais atual, porque existem temas aqui que são bem importantes, que a gente precisava trazer para os dias de hoje”, explica. “Muita cenas não entram obviamente, mas as mais importantes tentamos deixar no filme também”.





Comédias românticas brasileiras

Procura-se é mais uma das muitas comédias românticas nacionais que têm sido lançadas nos streamings. O gênero é muito querido por grande parte do público brasileiro, apesar de ainda sofrer críticas.

“Eu acho que é um gênero que todo mundo sempre viu. Mesmo que há um tempo homens héteros falassem ‘só vou por causa da minha esposa’, eu acho que isso é uma questão de machismo mesmo da sociedade, porque gostavam sim e não tinham coragem de trazer”, opina Klebber Toledo.

Camila Queiroz e Klebber Toledo vivem Alicia e Max em 'Procura-se'. Foto: Mariana Vianna/HBO Max

Para o ator, o amor do Brasil com as comédias românticas vem muito do fato de sermos um povo “quente, amoroso e romântico”, mas, nos últimos tempos, estávamos carentes do gênero.

“O brasileiro é muito bom de comédia, de tempo, é muito divertido e criativo. Então, acho que a gente está fortalecendo e aproveitando um segmento que nunca saiu de moda”, diz.

“Comédias românticas são sempre um sucesso de bilheteria, não tem discussão. É sempre um gênero que agrada todo mundo”, completa Camila.





Casal nas telas e na vida real

Procura-se não é a primeira produção na qual Camila e Klebber, que são casados há quatro anos, vivem um par romântico. No entanto, o filme tem um detalhe interessante: de início, os protagonistas não gostam um do outro.

“Eu e o Klebber, quando nos conhecemos, a gente também não se ‘bicava’”, revela Camila. O ator completa: “Por meses, a gente não se bicou”.

“Isso foi muito engraçado. Quando a gente leu o roteiro, a gente até contou isso para direção, falamos ‘nossa, isso se assemelha muito com nossa história’. Porque a implicância é uma forma de amor, né”, diz a atriz.

De acordo com Klebber, a vantagem de se trabalhar com sua companheira é poderem sempre estar juntos, sem o conflito de agendas e outros compromissos, além de fortalecer a conexão entre os dois.

“Acrescenta muito na intimidade você ter liberdade para falar o que você quer para o outro, [dizer] o seu ponto de vista, poder trocar sem medo e construindo”, explica o ator.

Por outro lado, existe uma responsabilidade para criar um limite entre o real e o ficcional: “A maior dificuldade dentro disso é a gente romper o Klebber e a Camila com o Max e a Alicia do livro”.

“Temos uma missão muito forte aí. A nossa entrega tem que ser maior ainda, [assim como] o nosso comprometimento e seriedade alí no set [de filmagens]”, completa.

Camila Queiroz como Alicia em cena de 'Procura-se' Foto: Helena Barreto/HBO Max

Com direção de Marcelo Antunez e produção de Fernanda Mandriola e Nataly Mega, da Framboesa Filmes, Procura-se faz parte de um projeto da Warner Bros. Discovery e da HBO Max de se aproximar do mercado literário e trazer ainda mais histórias regionais para a plataforma

O filme teve o roteiro assinado por Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Alessandra Ruiz e Angélica Lopes e contou com recursos da Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – Artigo 39).





