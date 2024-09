Márcia Fu volta à ‘Fazenda’ com quadro de humor; veja quando ‘Fuzenda’ vai ao ar

Márcia Fu, terceira colocada em A Fazenda 15, vai voltar ao reality show da Record com um quadro de humor. No ano passado, a ex-jogadora de vôlei conquistou o público com seu estilo e desde então faz sucesso com internautas.

Márcia Fu participou de 'A Fazenda' no ano passado. Na edição deste ano, ela volta à Record para comandar um quadro no reality show, Foto: Reprodução/ Playplus

O quadro se chamará Fuzenda e será apresentado por ela e Lucas Selfie, às quintas. “Nem podia sonhar com o que está acontecendo hoje. Com certeza, A Fazenda mudou a minha vida. Tudo na minha vida, hoje em dia, que mudou para melhor, eu devo à Fazenda e à Record”, disse para o Splash.