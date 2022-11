Publicidade

Carlos Alberto Sardenberg anunciou sua saída da TV Globo GloboNews na edição do Jornal da Globo da noite de quinta-feira, 10. Renata Loprete fez diversos elogios ao colega de profissão, que participava do jornal desde 2006. Ele continua na rádio CBN como âncora do CBN Brasil e colunista no jornal O Globo.

“Eu trabalhei com muitas redações e a redação do Jornal da Globo, a equipe técnica, os colegas que colocam a imagem da gente no ar, certamente é de altíssima qualidade e eficiente. E além disso, são colegas que têm um espírito muito bom, não tem brigas, não tem disputa, é gente que recebe a gente bem, trabalha bem, é uma redação de muita qualidade”, disse.

Leia também De ‘BBB’ a programa com Paola Carosella: TV Globo anuncia novidades da programação de 2023

Em sequência, agradeceu a todos os colegas de redação e ao público. Por fim, disse que a aposentadoria é parcial e tem o desejo de escrever dois livros, além de estar mais próximo da família.

“Estou fazendo uma aposentadoria parcial, reduzindo bastante o meu ritmo de trabalho, cansaço, idade, para curtir mais a vida. Vou ficar na rádio, com tempo reduzido e escrevendo no jornal O Globo, mas na televisão, com o coração partido e com certo alívio, estou parando”, disse emocionado.

Carlos Alberto Sardenberg anuncia saída do 'Jornal da Globo': 'Com coração partido' Foto: @realsardenberg/Instagram

Depois, compartilhou a despedida no seu perfil do Instagram, ressaltando a parceria que teve com a emissora. Até o momento, a Globo não anunciou quem irá ficar no lugar de Sardenberg.

A equipe da GloboNews também fez uma homenagem na despedida do jornalista.

Continua após a publicidade

Equipe e comentaristas homenageiam @realsardenberg, que se despede da #GloboNews.



Sarda chegou em 1998 e, desde lá, vem trazendo comentários e análises econômicas, mas com a sua marca, a simplicidade.



➡ Assista ao #EmPauta com @cosmemarcelo: https://t.co/bFwcwLHmLH pic.twitter.com/QOsSUG8NqB — GloboNews (@GloboNews) November 11, 2022