Eliminada, Camilla lidera ranking dos brothers que mais falam palavrão no BBB 25; veja lista

É natural que, em uma dinâmica intensa como a do Big Brother Brasil, palavrões apareçam com frequência nos diálogos da casa. Acontece que alguns participantes recorrem à boca-suja mais vezes que outros.

Nesta edição do programa, a trancista Camilla, eliminada nessa terça-feira, 4, lidera o ranking do ‘Palavrômetro’ da casa com larga vantagem. Os dados foram levantados pelo Estadão em parceria com a Cast Insights.

Do início do programa até o dia 27 de fevereiro, Camilla falou 5.083 “nomes feios” - o que representa uma média de 113 palavrões por dia. Sua irmã, Thamiris, figura na segunda posição do ranking, com 2.536 palavras do gênero.

Leia mais: O que o vocabulário do BBB 25 conta sobre os brothers

Além das irmãs, outros dois pipocas encabeçam a lista: Maike (2.124) e Aline (1.484). Gracyanne Barbosa é a única camarote no top 5 de ‘palavroeiros’.

Na lanterninha do Palavrômetro está Vilma, com apenas 22 citações desde o primeiro episódio. O Estadão já havia mostrado, a partir de um levantamento sobre tempo de fala, que a participante, dupla e mãe do eliminado da semana passada, Diogo Almeida, é quem menos fala de uma forma geral na casa. Até Tadeu fala mais do que ela.

Ainda na comparação entre familiares, João Gabriel, gêmeo do participante João Pedro, é mais boca-suja do que o irmão. Gabriel usou nomes sujos 254 vezes, quase o dobro das 140 vezes de Pedro.

Agora, comparando os grupos Camarotes e Pipocas, os não-famosos falam mais palavrões que os famosos. Em média, os cinco Camarotes restantes recorreram à boca-suja 623 vezes por pessoa. Enquanto isso, os 11 Pipocas falaram, em média, o dobro desta contagem – 1.389 vezes.

Dados: Cast Insights; Reportagem: Cindy Damasceno e Lucas Thaynan; Infografia: Bruno Ponceano; Editora de Cultura e E+: Maria Fernanda Rodrigues; Editora de infografia: Regina Elisabeth Silva; Editores-assistentes de infografia: Adriano Araujo e William Mariotto