Jorge e Mateus fazem piada com ‘homônimo’ eliminado do BBB: ‘Agenda segue normal’

A dupla Jorge e Mateus não deixou passar despercebido a curiosa coincidência do participante do Puxadinho que recebe o mesmo nome dos sertanejos. Após o recifense Jorge Mateus ser desclassificado da dinâmica para escolher quem seria o novo participante do Big Brother Brasil, na segunda, 8, os músicos escreveram no X: “Agenda segue normal, pessoal”.

Jorge e Mateus - a dupla - já tinham comentado sobre o “homônimo” no domingo, 7, após o anúncio dos participantes do Puxadinho no Fantástico. Eles repostaram o vídeo de apresentação de Jorge Mateus com um comentário sucinto: “Oxi”.

Piadas com o nome, é claro, acabaram surgindo no X. Muitos comentaram o bordão usado por fãs dos músicos, “Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus”. Outro usuário sugeriu que Jorge Mateus deve preferir a dupla Matheus e Kauan.

Pelo visto, a piada com o nome não foi suficiente para classificar o candidato a participante, que foi preterido junto a outros de seu grupo, Caio e Plínio. Juninho, Michel e Lucas Henrique foram os escolhidos pelos brothers.

Como foi a dinâmica do Puxadinho

O BBB 24 começou na noite desta segunda-feira, 8, e a estreia foi marcada pela entrada de oito novos participantes. Dos 13 integrantes revelados pelo Fantástico, dois foram votados pelo público para integrar o elenco do reality show: Davi e Isabelle.

Na repescagem, os demais candidatos se apresentaram aos já participantes da casa, que tiveram de “puxar” mais dois companheiros de jogo. Foram escolhidos três homens e três mulheres para entrar na casa: Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas Henrique.

BBB 24: Quem são os oito participantes do ‘puxadinho’ que entraram na casa

Nascido em Recife, no Estado de Pernambuco, Jorge Mateus é dentista por influência de seu pai, que segue a carreira militar. Confessa que usa a coincidência de seu nome com a dupla sertaneja Jorge e Mateus para paquerar as mulheres, mas garante que não é um “hétero top”.





Jorge Mateus estava concorrendo à vaga no BBB 24 pelo Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

