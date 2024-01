BBB 24: quem são os participantes do ‘Puxadinho’ divulgados pelo ‘Fantástico’

O Fantástico deste domingo, 7, revelou as 13 pessoas que vão disputar oito vagas do BBB 24. O diretor Boninho tem chamado o grupo de ‘Puxadinho’.

Eles vão participar de uma dinâmica que contará com a escolha pelo público de dois novos participantes para o elenco definitivo do reality e ainda uma repescagem com seis dos competidores restantes. Eles vão se juntar nesta segunda, 8, aos 18 participantes já conformados.

Confira abaixo quem são os 13 participantes do ‘Puxadinho’ que concorrem a oito vagas:

Caio

Aos 29 anos, Caio é nutricionista e chega ao programa ressaltando que não tem medo de ser “cancelado”. Nasceu em Salvadosr, na Bahia, e se considera uma pessoa privilegiada, que também já trabalhou como modelo em algumas ocasiões.

Caio concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Davi

Motorista de aplicativo de 21 anos de idade de Salvador, tem o sonho de cursar medicina. Não costuma usar muito as redes sociais - tem apenas algumas dezenas de seguidores no TikTok e Instagram, por exemplo. Teve dificuldades financeiras na juventude e trabalhou vendendo água e picolés em ônibus ainda criança.

Davi concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Juninho

Aos 24 anos de idade, o motoboy de 41 anos é do Rio de Janeiro, do bairro de Catumbi. Já trabalhou como vendedor de picolés e lingerie. Tem uma filha de 20 anos, Maria Clara, de quem é distante.

Juninho concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Lucas Henrique

Professor de educação física, Lucas Henrique tem 29 anos e é do Rio de Janeiro. Segundo informações da produção do programa, ele é filho de uma empregada doméstica - que morreu em 2017 - e não conheceu o pai. Frequenta uma igreja evangélica desde os 12 anos, e é casado com uma mulher que conheceu lá.

Lucas Henrique concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Michel

Michel é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e, aos 33 anos, é professor de geografia e estudante de medicina veterinária. Pretende comprar uma casa para se casar com seu namorado, Renato, e permitir que o pai, que é motorista de caminhão, possa se aposentar.

Michel concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Plínio

Nascido em Salvador, aos 30 anos Plínio é designer de joias e conta que cresceu rodeado por um ambiente feminino onde morava com sua mãe, avó e irmã. Perdeu a mãe aos 19 anos por conta de um câncer, o que lhe fez começar a trabalhar na época.

Plínio concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Jorge Mateus

Nascido em Recife, no Estado de Pernambuco, Jorge Mateus é dentista por influência de seu pai, que segue a carreira militar. Afirma que usa a coincidência de seu nome com a dupla sertaneja Jorge e Mateus para paquerar as mulheres, e garante que não é um “hétero top”.

Jorge Mateus concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Carolina

Aos 27 anos de idade, Carolina trabalha como estilista e modelo e é do Rio de Janeiro. Diz que pretende resolver as possíveis discussões “no diálogo”, mas também afirma que “não fugir da treta” e não gosta de pessoas que reclamem muito. Não conheceu o pai, que abandonou a mãe durante a gravidez.

Carolina concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Giovanna

Giovanna nasceu em Belo Horizonte, mas hoje mora em Contagem. Chegou a começar a faculdade de Sistemas de Informação, mas depois optou por seguir carreira na nutrição. Já tem mais de 40 mil seguidores em suas redes sociais, onde dá dicas de alimentação saudável.

Giovanna concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Isabelle

Formada em letras, Isabelle é do Estado do Amazonas e trabalha como dançarina aos 31 anos. Já foi ‘rainha do folclore’ e também venceu outros concursos de beleza na década de 2010.

Isabelle concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Juliana

Nascida no Estado de Santa Catarina, a maquiadora profissional tem 27 anos e é formada em design de produtos. tem interesse pela maquiagem desde que era pré-adolescente e chegou a trabalhar em um salão já aos 15 anos. É ex-namorada de Lucas Gallina, participante do BBB 20.

Juliana concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Raquele

Em sua quarta tentativa de participar do Big Brother Brasil, a estudante de engenharia mecânica nascida no Espírito Santo conseguiu chegar às últimas etapas da seleção em 2024. Ela nasceu em Conceição da Barra, mas foi morar em Aracruz ainda na juventude. Conta ter tido uma infância simples, mas sem dificuldades, e hoje trabalha venedndo doces.

Raquele concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Thalyta

Aos 26 anos de idade, a advogada criminal mora em Contagem, em Minas Gerais, e se diz uma representante dos “pobres e dos fofoqueiros” no programa. Começou a trabalhar como office girl aos 14 anos em Belo Horizonte e também vendeu açaí quando cursava direito.

Thalyta concorre a vaga no BBB 24 no Puxadinho Foto: Divulgação / Globo

Participantes do 'Puxadinho' do BBB 24 Foto: Reprodução de 'Fantástico'/'BBB24'/TV Globo

Participantes do 'Puxadinho' do BBB 24 Foto: Reprodução de 'Fantástico'/'BBB24'/TV Globo

Dinâmica para os participantes do BBB 24 divulgados pelo Fantástico

Ainda neste domingo foi aberta no site do BBB no gshow a votação do público para a escolha de dois destes 13 participantes para entrar em definitivo no BBB 24 - um homem e uma mulher.

“Eram 14, mas ontem, no confinamento do hotel, uma candidata desistiu”, informou Tadeu Schmidt, sobre o número ímpar. Os escolhidos já serão introduzidos ao grupo durante o programa de estreia, nesta segunda, 8.

Em relação aos 11 restantes, haverá uma dinâmica que Boninho chamou de ‘Puxadinho’: seis deles serão escolhidos para integrar oficialmente o elenco do Big Brother Brasil, mas desta vez a votação não será feita pelo público, e sim pelos 18 participantes que já estarão na casa.

A expectativa é de que todos os 26 participantes já dividam a casa do BBB 24 no programa de estreia nesta segunda, 8.

Quem são os participantes já confirmados do BBB 24

O grupo Camarote do BBB 24 já possui seis nomes confirmados: Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, MC Bin Laden, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues.

Já o Pipoca, composto por ‘anônimos’, conta com Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Mateus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi. (Clique aqui para conhecer todos os competidores)

Quando estreia o BBB 24

O Big Brother Brasil deste ano estreia na segunda-feira, 8, a partir das 22h25, na Globo.