Michelle Andrade leva pai ao ‘Caldeirão’ e exalta ‘realização’: ‘Me ajudou muito’

Michelle Andrade participou do Sobe o Som do Caldeirão Com Mion na tarde deste sábado, 14. Além de cantar as músicas Fuzuê e Bololô e Feira de Mangaio, ela conversou com seu pai, Célio, na presença de Marcos Mion.

Michella Andrade durante participação no 'Caldeirão Com Mion' exibido em 14 de setembro de 2024 ao lado de seu pai, Célio Foto: Reprodução de 'Caldeirão Com Mion' (2024)/TV Globo

O apresentador perguntou sobre os primórdios de sua carreira, em Pernambuco, quando a artista se apresentava cantando axé e MPB para turistas no Estado de Pernambuco. "Seu pai tá ali na plateia! Aliás, seu pai teve uma participação muito importante na sua vida musical", comentou. Michelle Andrade relatou: "Papai vendia CD e DVD na calçada. Quando ele chegava com o material, jogava no chão e ia descansar. Eu pegava, olhava para a capa e pensava: 'queria ser essa artista aqui'. Ele via eu tentando cantar em casa, foi e me deu meu primeiro violão. Custou 20 reais e me ajudou muito".

Mion, então, promoveu um abraço entre a cantora e o pai, que exclamou: “Deu certo! Era o meu sonho ver ela aqui no programa. Que alegria”. Ele ainda relembrou as “muitas dificuldades” conciliando o trabalho e levar sua mulher e filhos para que ela pudesse ensaiar.

“Tô grata de estar aqui hoje. Mas a minha maior realização é ver o meu pai assistindo isso. Obrigada por tudo!”, concluiu Michelle Andrade.