O BBB 24 chega quase na virada do ano. Com estreia marcada para a próxima segunda, 8, a nova edição vem recheada de novidades que prometem movimentar o reality show, como um novo quarto e o aguardado voto único por CPF.

Ao longo dos anos, o Big Brother Brasil esteve presente no imaginário brasileiro. Edições marcantes, como o BBB 20 e o BBB 21, uniram multidões em torno dos confinados. Outras, como o BBB 22, se mostraram mornas, mas movimentaram a produção na tentativa de manter a audiência de um dos maiores realities da televisão brasileira.

Leia também:

Relembre os momentos marcantes das cinco edições anteriores do Big Brother Brasil. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Para já preparar o terreno para os acontecimentos que podem protagonizar o BBB 24, o Estadão criou uma lista com os momentos mais marcantes das cinco edições anteriores. Veja abaixo.

BBB 19: três desclassificações e vitória controversa

Continua após a publicidade

Paula Von Sperling foi a vencedora do BBB 19. Foto: Victor Pollak/Globo/Divulgação

Em uma das vitórias mais controversas do Big Brother Brasil, Paula Von Sperling terminou como a grande campeã do BBB 19. Ao longo do programa, a advogada foi criticada por falas que envolveram acusações de racismo e intolerância religiosa.

Mas a edição também teve algumas novidades. Pela primeira vez na história, a decisão final pela eliminação de um participante da casa foi feita pelos próprios confinados. Ainda houve a maior quantidade de indicados à eliminação, o chamado “Superparedão”, logo na primeira semana.

Antes mesmo de o programa ter início, o lutador Fábio Kamikase foi desclassificado por conta de um contrato de patrocínio não informado à emissora. Vinhetas com seu rosto e suas falas já haviam sido divulgadas na programação, mas ele não chegou a entrar na casa.

Depois, foi a vez de Vanderson que, após acusações de estupro e agressão feitas por ex-namoradas em Rio Branco, no Acre, foi intimado a depor em uma delegacia no Rio de Janeiro. Por sair da casa, foi eliminado do BBB 19. Na ocasião, ele rebateu as acusações, afirmando que se tratavam de “mentiras”.

Por fim, a participante Hariany foi desclassificada na véspera da final do programa. Ela, que era melhor amiga de Paula no jogo, empurrou a colega e acabou sendo expulsa.

BBB 20: votação recorde, Camarote e união feminina

Continua após a publicidade

Os participantes Felipe Prior, Gizelly Bicalho e Manu Gavassi entrando no Quarto Branco. Foto: Paulo Belote/Rede Globo/Divulgação

Um dos BBBs mais expressivos da história do programa, a 20ª edição do reality ficou marcada pela vitória de Thelminha. Pela primeira vez, a atração trouxe a participação de famosos, chamados como grupo Camarote.

Thelma enfrentou uma final com duas integrantes do novo grupo, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, mas terminou como a grande campeã, somando 44,1% dos votos.

Manu também protagonizou a grande rivalidade do programa, que ainda geraria o maior paredão da história. A cantora enfrentou uma berlinda contra Felipe Prior que somou 1,5 milhão de votos, recorde mundial de votação em um reality show.

Os dois marcaram a dinâmica do Quarto Branco em uma das ocasiões emblemáticas da edição. O BBB 20 também é lembrado pelo anúncio dado aos participantes sobre a pandemia do novo coronavírus e pela união entre as mulheres do programa.

BBB 21: fenômeno Juliette, paredão falso e maior rejeição da história

Juliette marcou a final do BBB 21. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Continua após a publicidade

Juliette se consagrou como uma das figuras mais queridas da história do BBB, vencendo com 90,15% dos votos em 2021. A sister disputou a final ao lado de Camarotes: Fiuk e Camilla de Lucas.

Outras figuras marcantes, como Gil do Vigor, também estiveram no elenco da movimentada edição. Foi Karol Conká quem esteve à frente de cenas que mais geraram polêmica e culminaram na maior rejeição da história do programa. A cantora deixou o reality com 99,17% dos votos do público.

A edição ainda é lembrada pelo retorno “triunfal” de Carla Diaz de um paredão falso, além das “estratégias” de Viih Tube. Também houve a desistência de Lucas Penteado após uma série de desentendimentos com outros participantes, incluindo as discussões e as atitudes controversas que envolveram Karol Conká.

BBB 22: Jade Picon X Arthur Aguiar, agressão e primeira final masculina

Colecionando fãs e haters, Arthur Aguiar vence o 'BBB 22' e garante prêmio de R$ 1,5 milhão. Foto: Reprodução de vídeo/Globoplay

O ano retrasado teve uma das edições mais mornas do programa, mas, ainda assim, uma das rivalidades mais marcantes do reality. O paredão entre Jade Picon e Arthur Aguiar conquistou a maior audiência da TV aberta em 2022 até então em São Paulo e no Rio de Janeiro e acabou eliminando a influenciadora com 84,93% dos votos.

A cantora Maria foi expulsa por agressão na edição após acertar a cabeça da participante Natália com um balde em um dos Jogos da Discórdia. O ator Tiago Abravanel, cuja passagem pelo programa foi marcada por diversas revelações sobre a sua família, fez a estreia do botão da desistência e deixou o reality.

Continua após a publicidade

O BBB 22 ainda teve a primeira final masculina da história e também o primeiro participante do grupo Camarote a vencer o programa. Arthur Aguiar disputou a final contra os também Camarotes Paulo André e Douglas Silva, mas terminou como o grande campeão, somando 68,96% dos votos.

BBB 23: relacionamento tóxico, expulsão dupla e desistência

A mexicana Dania Mendez tem crise choro após expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato por assédio. "Não é sua culpa", afirma Tadeu, Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

A última temporada do reality é relembrada como uma das mais recheadas de controvérsias. Também foi uma das que mais formou casais: Key Alves e Gustavo, Sarah Aline e Alface, Fred e Larissa.

Logo no começo, porém, foi um relacionamento que acendeu o alerta na produção: o de Bruna Griphao e Gabriel Fop. Durante a formação do primeiro paredão, Tadeu Schmidt fez um discurso sobre relações tóxicas após uma série de atitudes de Gabriel.

O programa teve diversas tentativas da produção em alavancar a audiência: a Casa de Vidro, um paredão falso no início da edição e, por fim, uma repescagem. Houve também a saída do participante Bruno Gaga ao apertar o botão da desistência.

Mas o BBB 23 ficou marcado por uma expulsão dupla no momento mais controverso da edição. Cara de Sapato e MC Guimê foram acusados de importunação sexual contra a modelo mexicana Dania Mendez e acabaram indiciados.

Continua após a publicidade

O público coroou novamente uma Pipoca como a grande vencedora. Amanda disputou a final com duas Camarotes aliadas, Bruna Griphao e Aline Wirley, mas acabou levando a melhor.