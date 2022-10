‘Pantanal’: Cena da morte de José Leôncio que não foi ao ar vaza nas redes sociais; assista

Nos minutos finais do último capítulo de Pantanal , exibido no dia 7, aconteceu o tão aguardado reencontro de José Leôncio ( Marcos Palmeira ) com o pai Joventino, o Velho do Rio ( Osmar Prado ), que emocionou muita gente. Houve ali uma despedida e o fazendeiro logo assumiu o posto de guardião da natureza. Mas os espectadores perceberam que uma cena importante foi cortada: o momento exato em que Filó ( Dira Paes ) e os filhos do protagonista o encontram morto.

Na última quarta-feira, 12, a cena acabou vazando e repercutindo nas redes sociais. Ainda não se sabe o motivo pelo qual ela não foi exibida.

José Leôncio morreu logo após conseguir ver o Velho do Rio no retrato feito por Jove (Jesuíta Barbosa). O peão morreu sorrindo de felicidade por finalmente ter visto o pai desaparecido na imagem.

Cena da morte de José Leôncio em 'Pantanal'. Foto: TV Globo

Ao acordar, Filó, que estava usando uma camisola branca, percebe o marido deitado no sofá e repara que ele não respira mais. Em um determinando momento, ela balança o corpo do amado e se desespera ao ver que ele está morto e, então, cai no choro.

Jove, Juma (Alanis Guillen), José Lucas, Tadeu (José Loreto), Mariana e Irma (Camila Morgado) chegam logo depois.

