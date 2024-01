Parece? Boninho e web brincam com ‘sósias’ de Bruna Marquezine e Hulk no BBB 24

O BBB 24 mal começou e já deu o que falar. Na última sexta, 5, e neste domingo, 7, o reality apresentou todos os nomes que devem compor o elenco e movimentou as redes sociais.

O anúncio aconteceu de maneira inédita. Na sexta, os grupos Pipoca, de anônimos, e Camarote, de personalidades já conhecidas, foram divulgados. Já durante o Fantástico, integrantes do que foi chamado de Puxadinho, que disputam vagas na casa, foram exibidos ao grande público.

Dois participantes, em especial, chamaram a atenção da web: a bailarina e modelo Alane, que diz ser sósia da atriz Bruna Marquezine, e o designer de joias Plínio, comparado com o jogador Hulk, do Atlético Mineiro. Internautas e até mesmo Boninho brincaram com as semelhanças.

Boninho e web brincam com 'sósias' de Bruna Marquezine e Hulk no BBB. Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Na sexta, o diretor da atração publicou um vídeo da apresentação de Alane, que compõe o grupo Pipoca. Nele, a bailarina declara: “A vida inteira, as pessoas falam que eu sou parecida com a Bruna Marquezine. ‘Marquezine do Pará'. Eu adoro”. Boninho brincou sobre a “presença” da atriz no programa na legenda da publicação e escreveu: “A Bruna Marquezine está no BBB.”

No domingo, foi apresentado Plínio, que concorre a uma vaga para disputar o grande prêmio do reality. Diferente de Alane, o designer de joias não se comparou com Hulk, mas a internet não “perdoou” a semelhança.

Continua após a publicidade

A descrição do possível brother sobre si mesmo também movimentou as redes sociais e gerou memes. “Um cara de 1,89 m e 95 kg. Já me estereotipam como aquele cara ‘hétero top’. Eu sou ‘hétero fofo’”, declarou ele em um trecho.

“Coloquem imediatamente o sósia do Hulk no BBB”, implorou um internauta no X, antigo Twitter. “Campeonato Mineiro chegando e o Hulk no BBB”, escreveu outra. “Simplesmente o sósia do Hulk (hétero e fofo) no BBB”, escreveu mais um usuário da rede.

O BBB 24 estreia nesta segunda-feira, 8. No mesmo dia, serão anunciados os dois integrantes do Puxadinho que ganharão uma vaga na casa e os participantes anunciados na sexta terão que decidir por mais 6 deles. Ao todo, serão 26 brothers e sisters.