Aos 27 anos, o ator Nicolas Prattes fará sua estreia no horário nobre da Globo na novela Mania de Você, que vai ao ar nesta segunda, 9. É a segunda vez que ele vai trabalhar com João Emanuel Carneiro, também autor de Todas as Flores, em que Nicolas deu vida a Diego.

Na trama que sucederá Renascer, ele será o caiçara Rudá, que é surfista, ativista ambiental e rival de Mavi, personagem de Chay Suede. Rudá começa a história como namorado de Luma, interpretada por Agatha Moreira.

PUBLICIDADE Filho da atriz Giselle Prattes com Felipe Pires, Prattes estreou na telinha com apenas dois anos de idade, como o bebê de Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda na novela Terra Nostra (2000). Mais tarde, adolescente e estudante de teatro, ele integrou o musical Meninos e Meninas e a peça Os Saltimbancos Trapalhões. Além de ter feito curso de teatro no Tablado, ele foi aluno da NY Film Academy, em Nova York (EUA).

Prattes interpretou seu primeiro protagonista em Malhação - Seu Lugar no Mundo (2015), e viu a carreira deslanchar. Engatou trabalhos nas novelas Rock Story (2016), O Tempo Não Para (2018), Éramos Seis (2019), Todas as Flores (2022) e Fuzuê (2023), tornando-se um dos atores mais requisitados de sua geração, de acordo com o gshow.

O ator como o mocinho Miguel, em Fuzuê (2023) e como o problemático Alfredo em Éramos Seis (2019). Foto: @nicolasprattes e @redeglobo via Instagram

Em entrevista ao Estadão, ele não escondeu a felicidade com a estreia no horário das nove: “O João (Emaunel Carneiro) conseguiu me dar um personagem mais desafiador do que o Diego de Todas as Flores. É tudo o que um ator quer. Pulsar diferente. Sentir coisas que não havia sentido”, disse.

Ele também integrou o elenco de três filmes, O Segredo de Davi (2018); Flush (2020) e Pronto, Falei (2022). Além das novelas, Nicolas já participou de dois reality shows na Globo. Em 2017, ele disputou o Dança dos Famosos ao lado da bailarina Mayara Araújo e, em 2021, ficou em segundo lugar no The Masked Singer Brasil, em que usou a fantasia de Monstro.

Publicidade

De acordo com o portal Na Telinha, antes de decidir pela carreira artística, ele chegou a cursar faculdade de administração de empresas. Prattes tem como hobbies a música e esportes como natação, corrida, surfe e boxe.

Vida Amorosa

O ator namorou por dois anos com a filha de Didi, Livian Aragão, que conheceu nos bastidores de Os Saltimbancos Trapalhões, em 2013. Quando atuou em O Tempo Não Para, em 2018, viveu um romance com a atriz Juliana Paiva por cerca de um ano.

Ele também namorou com a engenheira Bruna Blaschek, em 2019, e com a dentista Luiza Caldi, em 2022, em um relacionamento que terminou oficialmente em novembro do ano passado.

Atualmente, Prattes está com a apresentadora Sabrina Sato, que é 17 anos mais velha. O envolvimento entre o casal foi confirmado no Carnaval deste ano, após semanas de especulações. No último domingo, 8, Nicolas revelou que os dois estão noivos.

“Ela me faz feliz. E, estando feliz, faço meu trabalho ainda melhor”, disse Prattes, recentemente, ao Estadão.