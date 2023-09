A Fazenda tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

Entre os participantes confirmados, está Tonzão Chagas, funkeiro e dançarino. Tonzão Chagas é um dos membros originais do grupo Os Hawaianos, conhecido pelo sucesso no funk carioca.

Após sair do grupo em 2011 e se dedicar à música evangélica, Tonzão voltou em 2021 junto com outros membros originais. A música “Desenrola, bate, joga de ladin” fez sucesso no TikTok e assinaram contrato com a GR6, uma das maiores produtoras de funk do Brasil, consolidando sua segunda onda de sucesso.

Na próxima temporada do reality, que chega à sua 15ª edição, o formato tradicional será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão.

Uma novidade nesta edição é a reintrodução do “Paiol”, uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. O elenco principal será composto por 18 peões, enquanto outras dez pessoas, divididas igualmente entre homens e mulheres, competirão no “Paiol” por mais quatro vagas para entrar oficialmente no programa. No total, serão 23 peões competindo pelo prêmio milionário.

No Programa de Todos os Programas de terça-feira, 12, Rodrigo Carelli, o diretor do programa, esclareceu que o “Paiol” não será exclusivo para ex-participantes de edições anteriores de “A Fazenda”. A dinâmica busca proporcionar uma segunda oportunidade para aqueles que já estiveram em outros realities, mas também pode incluir participantes que nunca estiveram na sede do programa.

Continua após a publicidade

A Fazenda começa na próxima terça-feira, dia 19. No entanto, na segunda-feira, dia 18, a Record apresenta uma pré-estreia do programa às 22h30, com a reunião de todos os peões.