Renata Lo Prete responde memes sobre horário do ‘Jornal da Globo’ ser prejudicado pelo BBB

Renata Lo Prete divertiu a web na noite desta terça,17. Isso porque a jornalista e apresentadora do Jornal da Globo agradeceu ao apoio e a torcida do público em resposta aos memes sobre o horário que o jornalístico vai ao ar nesta época do ano.

Neste primeiro trimestre, grande parte da grade do fim de noite da Globo é ocupada pelo Big Brother Brasil, que costuma causar alguns atrasos na programação em certos dias da semana, principalmente quando há o famoso Jogo da Discórdia no programa. Desta forma, geralmente, o jornalístico tem início quase próximo da 1h da manhã.

Recentemente, Renata Lo Prete apareceu de tênis no início do 'Jornal da Globo' Foto: Rede Globo

Por meio de memes, o público começou a prestar “solidariedade” a jornalista nas redes sociais. Diante disso, Lo Prete gravou um vídeo, publicado no perfil oficial do jornal no Twitter, agradecendo o carinho.

“BBB no ar e eu passando para agradecer o seu apoio, a sua torcida, porque eu sei que você torce também por mim e por toda equipe do Jornal da Globo. Então, enquanto está rolando o Jogo da Discórdia, estou aqui, bem acordada, atenta às novidades, atualizando informações e te esperando”, disse a apresentadora do JG.