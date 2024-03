Matteus, Davi, Alane, Isabelle e Beatriz comemoram resultado de paredão desta terça-feira, 12 Foto: @bbb via X

A eliminação de Yasmin Brunet marcou a madrugada no Big Brother Brasil 24, gerando um misto de sentimentos entre os participantes que ficaram na casa.

PUBLICIDADE Desde choro e desabafos emocionados até conselhos estratégicos, a casa viveu momentos de intensa reflexão sobre o jogo. Destacam-se a vulnerabilidade de Leidy Elin, a percepção de MC Bin Laden sobre sua posição única no jogo, e as estratégias propostas por Lucas Henrique. Confira, a seguir, os principais acontecimentos da noite:

Choro e desabafo de Leidy Elin

Após a saída de Yasmin, Leidy Elin não conteve as lágrimas, expressando desejo de desistência: “Estou no meu limite... Eu cansei”. Seu choro refletiu o peso emocional do jogo, ampliado pela repreensão de Tadeu Schmidt, que deu bronca nos brothers pelo incidente das roupas na piscina. Em busca de conforto, Leidy ponderou sobre a percepção externa e o impacto de suas atitudes no público. “Eu não sei como está lá fora, não sei se minha mãe está mal. Aí eu fico preocupada”, disse.

Diante do desabafo da sister, Fernanda ofereceu palavras de apoio: “Calma, calma. Você enfrentou um garoto que está todo mundo vendo que está fazendo tudo errado e o Brasil está passando pano”.

Jogo ganho?

Não só Leidy Elin refletiu sobre o significado da eliminação de Yasmin. Para outros participantes do reality, o resultado do último paredão pode significar que o BBB já tem o seu campeão definido. “Essa repetição tá acabando comigo. É a mesma coisa”, diz Pitel.

Lucas Henrique, observando a atmosfera carregada da casa, propôs uma estratégia de confronto: “Exponha, use as mesmas armas, faça igual, faça pior”, recebendo apoio da Fernanda. “Se a gente chega, do nada, pega o telefone da mão da Bia e fala: ‘Bia, você já fez muito, a gente não fez’, e começar a fazer também? Pode parecer que, no começo, ela não vai ligar, mas vai, porque só ela faz, e todo mundo começar a fazer igual”, disse.

O último camarote

MC Bin Laden é agora o único participante do grupo Camarote restante no Big Brother Brasil 24. Essa situação foi destacada por Lucas Henrique, que observou: “Agora, ninguém mais entende a sua realidade”, enfatizando a posição única de Bin Laden no jogo.

Diante deste novo desafio, MC Bin Laden conta qual é a sua estratégia para evitar ser alvo de futuras eliminações. Ele explicitou seu plano: “Minha forma de jogar nessas últimas duas semanas foi me esquivar para sair um pouco do foco para não ficar batendo no paredão”, demonstrando sua intenção de se manter distante das principais disputas e focar em sua sobrevivência dentro da competição.

Formação de novo grupo?

A volta de Isabelle ao jogo e a proposta de Davi para a mudança de quarto levantaram questões sobre a formação de novas alianças. “Bom que fica para a gente, mais reservado”, sugeriu Davi.

Enquanto isso, outros participantes manifestaram resistência e críticas à dinâmica emergente.”Falava que a garota olhava estranho, que não sei o que. Foi só a Any [Deniziane] sair”, disse Leidy Elin sobre a aproximação de Isabelle.