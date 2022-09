Samuel L. Jackson retorna como Nick Furyem em novo trailer de ‘Invasão Secreta’; veja

A Marvel Studios divulgou o primeiro trailer oficial de Invasão Secreta, série do Disney+ que traz o retorno de Nick Fury (Samuel L. Jackson) e as conspirações ligadas aos Skrulls no MCU.

A prévia foi exibida durante a D23 Expo. A feira anual da Disney revelou novidades de cinema e animação.

Estrelada por Samuel L. Jackson, a série adapta um dos maiores eventos da Marvel Comics dos últimos vinte anos, no qual os Skrulls estão infiltrados na Terra. No MCU, Nick Fury fez essa descoberta em Capitã Marvel, mas os alienígenas na época não tinham ambições vilanescas.

Samuel L. Jackson como Nick Fury na série 'Invasão Secreta'

Invasão Secreta será lançada no primeiro semestre de 2023 no Disney+. O elenco conta com Ben Mendelsohn, reprisando o papel de Talos; Cobie Smulders, novamente como Maria Hill; Don Cheadle como o Máquina de Combate; e o trio Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman e Emilia Clarke, que farão sua estreia no MCU.