Primeiro casal do ‘Estrela da Casa’ vai para a Batalha: ‘Votei com o coração’, diz MC Mayarah

Mc Mayarah ganha o Estrela da Semana, que concede imunidade e duas indicações para a Batalha Foto: Manoella Mello/TV Globo/Divulgação

MC Mayarah é a Estrela da Semana no reality Estrela da Casa. A roadie ganhou a prova na quinta-feira, 22, que concede imunidade e o direito de indicar dois participantes para a Batalha. Ela colocou o casal Unna X e Matheus Torres na reta de eliminação.

A prova da Estrela consiste em duas fases, sendo a última individual, que a MC ganhou após completar a prova em primeiro lugar. Confira abaixo o momento em que a roadie ganha:

PUBLICIDADE Ao indicar os participantes, durante o programa ao vivo, ela se justificou: “Eu vou votar com o meu coração [...] Tinha uma pessoa que era muito próxima de mim, mas eu senti essa pessoa se afastando. Por isso, meu voto é no Matheus. A segunda pessoa, gosto também muito [...] Hoje vou votar na Unna. Cansei dessa coisa de votar por estratégia”. “Eu não vou botar a Leidy. Nunca vou botar a Nicole, porque elas voltaram de uma Batalha agora. Sou humana em relação a isso”, explicou também, sobre a indicação. Na Batalha, que ocorrerá na terça-feira, três competidores na reta de eliminação cantam no Festival para tentar permanecer no programa.

Torres sinalizou que não está preocupado com a indicação. Ele ainda pode se salvar da Batalha no Duelo, que ocorrerá na sexta-feira, 23, ao performar contra outro participante. Durante uma conversa com Gael Vicci e Nicole Louise, ele disse que a MC teria ficado brava por ele “não ter entrado no complô”.

“Porque eu votei na Thália. Eu não votei na Nicole, e estava todo mundo querendo ‘fazer uma blindagem’ no quarto”, finalizou.